„Ha kiesés lesz a Slovensko.sk-n, nagyobb lesz a baj, mint a földhivatalnál”

Samuel Migaľ (Fotó: TASR)

Borzasztó állapotban van a központi közigazgatási portál, és elő kell készíteni a megújítását – jelentette ki kedden Samuel Migaľ (független) beruházási, régiófejlesztési és informatizációs miniszter.

Hozzátette, ha ezen az oldalon lesz komoly leállás, az sokkal nagyobb katasztrófát eredményez, mint az idei januári leállás a kataszteri hivatalokban.

Az oldal körülbelül 40 percre állt le a múlt héten, s Migaľ közölte, hogy már a 32-33 kisebb-nagyobb kiesés volt az elmúlt nyolc hónapban.

„Jelentést készítünk a kormánynak a Slovensko.sk oldal valós állapotáról, hogy a miniszter kollégák és a nyilvánosság is tudja, mi a helyzet”

– tette hozzá Migaľ.

TASR/Felvidék.ma

