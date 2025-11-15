A Szlovákiai Magyar Vállalkozók Szövetsége novemberben újra útnak indítja rendezvénysorozatát, három városban – Dunaszerdahelyen, Párkányban és Komáromban – rendezi meg következő vállalkozói klubtalálkozóit. Az események központi témája: „Kis csapat, nagy hatás! – Ne hagyd, hogy a létszám határozza meg a sikered!”
A rendezvénysorozat célja, hogy gyakorlati tudással, valódi tapasztalatokkal és új üzleti kapcsolatokkal támogassa a helyi és környékbeli vállalkozókat, vezetőket és mindazokat, akik érdeklődnek a modern csapatépítés, a toborzás és a vállalati kultúra témái iránt. A klubtalálkozók egyben a szakmai párbeszéd és a közösségépítés fontos helyszínei is.
Minden helyszínen két meghívott szakember osztja meg gyakorlati tapasztalatait:
- Bozi Arnold, a WHC Slovakia ügyvezetője
- Madari Gábor, az Amrosa Marketing ügyvezetője
A klubtalálkozók helyszínei és időpontjai:
- Dunaszerdahely– Hotel Therma (Priemyselná 624), november 18., 17:00
- Párkány– Magán Kereskedelmi Akadémia aulája (Sv. Štefana 36), november 25., 17:00
- Komárom– Kortina (Bašta, Priateľstva), november 27., 17:00
A részvétel díjtalan, azonban regisztrációhoz kötött, amely az alábbi linken érhető el:
👉 https://forms.gle/mucqKupRV3wBwBuk9
A szervezők sok szeretettel várnak minden vállalkozót, vezetőt és érdeklődőt, aki szeretne fejlődni, inspirálódni és új szakmai kapcsolatokat építeni.
Sajtóközlemény/Felvidék.ma