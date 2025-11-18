Az ellenzék rendületlenül vitázni akar a miniszterek leváltásáról

Az ellenzék által beterjesztett bizalmatlansági indítványok folyamatos elhalasztása parlamenti obstrukció a kormánypártok részéről – jelentette ki a TASR-nek Juraj Marušiak politológus.

Juraj Marušiak úgy véli, a szlovák kormány ezzel nemcsak az erejét akarja demonstrálni, hanem azt is elérni, hogy idővel homályba vesszenek az egyes miniszterek ellen benyújtott leváltási indítványok okai és az azzal kapcsolatos botrány részletei, és az egész ügy feledésbe merüljön.

„Az ellenzéknek joga van ahhoz, hogy kikérdezze a minisztereket. A kormánypárti időhúzás talán nem kifejezetten alkotmánysértő eljárás, de mindenképpen akadályozza, hogy az ellenzéki pártok véleményt nyilvánítsanak. Ez a halogatás pedig megalapozza, hogy a jövőben is ilyen praktikákat alkalmazzanak, és tovább mélyüljenek a két tábor közötti ellentétek”

– mondta a TASR-nek Marušiak, a Szlovák Tudományos Akadémia munkatársa.

Nem tartja kizártnak, hogy az ellenzéki javaslatok elhalasztásában a kormánypártok közötti súrlódások is szerepet játszanak, mivel csak szűk parlamenti többsége van a koalíciónak.

Darina Malová politológus szerint a kormánypártok nem tartják be a korábban működő parlamentáris szokásokat. Malová szerint a továbbtologatás politikai cinizmus, és az ellenzék semmibe vétele.

„A házelnök nem tartja tiszteletben a hagyományos parlamenti gyakorlatot, és ez is az egyik bizonyítéka, hogy válságban van a szlovák parlamentáris demokrácia, hiszen a kormányzó többség megtagadja az ellenzéktől az őt megillető jogokat”

– mondta a Komenský Egyetem munkatársa.

Ezáltal a nullával egyenlő az esélye annak, hogy az ellenzék rendkívüli ülésen vitázhasson bármelyik miniszter leváltásáról.

„A kormánytöbbség betartja a házszabálynak azt a rendelkezését, hogy a megszabott időben kihirdeti a rendkívüli üléseket, de aztán elhalasztja azokat. Sem a házszabály, sem az alkotmány nem teszi lehetővé az ellenzék számára, hogy kikényszerítse ezeknek az üléseknek a megtartását, az Alkotmánybíróság sem hozhat döntést ebben az ügyben” – magyarázta Malová.

Az ellenzék bizalmatlansági indítványt nyújtott be az elmúlt hónapokban például Matúš Šutaj Eštok, Kamil Šaško (mindkettő Hlas-SD), Tomáš Taraba (SNS-jelölt), Robert Kaliňák (Smer-SD) és Martina Šimkovičová (SNS-jelölt) miniszterek, valamint az egész kormány ellen.

A rendkívüli ülések megnyitására tett kísérleteknél a törvényhozás rendre határozatképtelen volt, így ezeket a programpontot mindig átsorolták a következő rendes ülés programjába, viszont sosem kerültek sorra. Például a kormány elleni bizalmatlansági indítványt januárban nyújtotta be az ellenzék, Šutaj Eštok leváltását pedig még tavaly decemberben kezdeményezte.

tasr/Felvidék.ma