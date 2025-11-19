Home Itt és Most A U. S. Steel továbbra is működni fog Szlovákiában
A U. S. Steel továbbra is működni fog Szlovákiában

Robert Fico (Smer-SD) kormányfő szerdán a kassai U. S. Steel, valamint anyavállalata, a japán Nippon Steel képviselőivel tárgyalt. A legnagyobb japán acélgyártó idén júniusban vásárolta meg a kassai vállalatot az amerikai U. S. Steeltől 14,9 milliárd dollárért (12,86 milliárd euró).

A kormányfő szerint a U. S. Steel továbbra is termelni fog, és a cég képviselőivel tárgyaltak a dekarbonizációról és a gyártás modernizálásáról is.

„Örülünk, hogy a U. S. Steel továbbra is működni fog Szlovákiában.

A gyár működése hozzájárul az alkalmazottak megtartásához és a munkahelyek megőrzéséhez Kelet-Szlovákiában” – közölte a kormányfő a közösségi médiában.

A kassai U. S. Steel az éves jelentés szerint 100 millió eurós veszteséggel zárta 2024-et, az előző évet pedig 31 millió eurós veszteséggel.

Korábban a társaság lett volna az uniós helyreállítási terv keretében a gazdaság dekarbonizációjára nyújtott támogatások felvevője, mintegy 300 millió eurót kapott volna. A cég azonban nem írta alá a szerződést, a környezetvédelmi tárca pedig más projektekre csoportosította át a pénzt.

TASR/Felvidék.ma

