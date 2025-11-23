Home Képriport Vándorbölcső átadó Felsőrásban képeken
Vándorbölcső átadó Felsőrásban képeken

Pósa Homoly Erzsó
Vándorbölcső átadó Felsőrásban

Felsőrás református temploma ünnepi alkalomnak adott otthont 2025. november 23-án. A vasárnap délelőtt keresztelővel egybekötött Istentiszteleten Nt. Tóth László szkárosi ny. lelkipásztor szolgált, közreműködött a Pacsirta kórus Nt. Bihari Richárd beszolgáló lelkész vezetésével.

A Vándorbölcső-program keretében két bölcsőt adtak át a református egyházközség egy fiatal családjának, ezzel is támogatva a gyermeket vállaló felvidéki magyar családokat. Lelki útravalót Nt. Mudi Róbert berzétei lelkipásztor mondott.

Az eseményen a Szövetség a Közös Célokért rimaszombati irodájától a  jelenlévők részletes tájékoztatást kaptak a Köldökzsinór-programról, amely a külhoni magyar újszülöttek számára nyújt támogatást és biztonságot már a születés pillanatától. Emellett átadásra került a Rákóczi Szövetség „Első könyvem” babanaplója, amely a családok számára személyes emlékként és értékes útmutatóként is szolgálhat a gyermek első éveinek megőrzéséhez.

Az ünnepi alkalom célja a felvidéki magyar családok megerősítése, a közösségi összetartozás hangsúlyozása és a nemzeti identitás továbbadása volt.

A résztvevők méltó, bensőséges légkörben élhették meg a közösség támogatását és a szimbolikus gesztust, amely egyaránt szól a jelennek és a jövő generációinak.

Pósa Homoly Erzsó felvételei

Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma

