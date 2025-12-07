Szigligeti vár, a Balaton vára

A szigligeti vár a Balaton-felvidék egyik vulkanikus hegyének kúpján épült. A nagy kiterjedésű várromkomplexumból csodás panoráma nyílik a Balatonra és a Balaton-felvidék dombjaira egyaránt.

Az 1200-as években pannonhalmi bencések kezdték építeni a kettős tornyot és a hozzá tartozó palotaszárnyat. Az évszázadok során több gazdája volt a várnak. A török korban megerősítették, mindeközben a végvárrendszer fontos elemévé vált. Ugyanakkor hamarosan elveszítette jelentőségét, elmaradozott a korszerűsítése.

1697-ben egy villámcsapás felrobbantotta a vár épületeiben tartott puskaport, a tűz következtében leégett a teljes várkomplexum. A várrom egyes darabjait fokozatosan elhordták a helyiek és a környékbeliek. Az elmúlt évszázadban több ízben is megerősítették a még meglévő várfalakat.

A napjainkig megmaradt várfalak, toronytorzók, kapumaradványok mind a dicső múltról tanúskodnak. A bástyákról csodás a kilátás a Balatonra és a Tapolcai-medence hegyeire.

A vármúzeum több kiállítással is várja a látogatókat: Balaton vára – élményalapú kiállítás; barokk konyha; fegyverkiállítás; várkápolna; várgaléria. A vár egész évben látogatható. További információk ITT olvashatóak.

A fotográfiákkal barangoljuk be a szigligeti várromot. A felvételek idén október végén készültek.

A szerző felvételei.

Pásztor Péter/Felvidék.ma