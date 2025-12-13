Harminc éve nyílt meg a Pácin–Nagykövesd határátkelő

Harminc éve, 1995-ben nyílt meg a Pácin–Nagykövesd határátkelő, amely elsőként tette átjárhatóvá a szlovák–magyar határ mintegy nyolcvan kilométer hosszú bodrogközi szakaszát. A történelmi jelentőségű átkelő a két település akkori polgármestereinek éhségsztrájkja nyomán valósult meg, és új fejezetet nyitott a határ menti közösségek életében.

Az évfordulót tegnap ünnepelték Nagykövesden. Az eseményen Furik Csaba, Kisgéres polgármestere, Kassa megye képviselője mondott ünnepi beszédet, amelyben nemcsak a határnyitás jelentőségét, hanem a Bodrogközt érintő történelmi és jelenkori sebeket is felemlegette.

A polgármester hangsúlyosan beszélt a 20. század egyik legsúlyosabb következményéről: arról, hogy a trianoni döntés természetes régiókat szakított szét, és korábban belső, fejlődő térségeket tett perifériára szorult, leszakadó határvidékké. Mint fogalmazott, ez a folyamat máig meghatározza a Bodrogköz gazdasági és társadalmi nehézségeit, miközben erről a problémáról sem a közoktatásban, sem a közbeszédben nem esik szó. Hozzátette,

a felvidéki magyarság számára mindez ma is érzékelhető valóság, amelyről egyre szűkülő térben lehet nyíltan beszélni.

Furik Csaba szerint a történelmi igazságot nem lehet törvényekkel elhallgattatni, és az erkölcsi kérdések elől sem lehet tartósan kitérni. Úgy fogalmazott, az igazság elnyomása mindig ideiglenes, mert az arra épített rendszerek előbb-utóbb összeomlanak.

A beszédben ugyanakkor a határnyitás pozitív hozadékai is hangsúlyt kaptak. Az átkelő megnyitása lehetővé tette a szabad mozgást a szülőföldön, újra összekapcsolta a családokat és közösségeket, és hozzájárult ahhoz, hogy a bodrogközi települések az elmúlt évtizedekben szoros együttműködést alakítsanak ki.

A megemlékezés végén a polgármester kiemelte, minden történelmi sérelem és jelenkori nehézség ellenére a bodrogközi magyarság megmaradt, és ez önmagában is bizonyítéka az összetartozás és a helyben maradás erejének. Mint mondta, a térség jövője elsősorban az itt élők felelőssége, akiknek – ahogy akkor – most is saját erejükben és összefogásukban kell megtalálniuk a továbblépés lehetőségét.

A Pácin–Nagykövesd határátkelő megnyitásának 30. évfordulója alkalmából emlékművet avattak az országhatár pácini oldalán, a két település önkormányzatainak közös szervezésében. Az emlékmű az egykori határnyitás történelmi jelentőségére, a Bodrogközt összekapcsoló közösségi összefogásra és a mesterségesen kettészakított térség újraegyesítésére emlékeztet. Az avatást követően fáklyás vonulás indult Nagykövesdre, ahol közösségi megvendégeléssel zárult a megemlékezés.

Takács István/Felvidék.ma