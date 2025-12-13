Virtuális séta a keszthelyi Festetics-kastély enteriőr kiállításán

A Balaton partján elterülő Keszthely egyik éke a Festetics-kastély és a hozzátartozó komplexum. Napjainkban az anyaország legépebben hagyott, eredeti belső tereivel és berendezési tárgyaival rendelkező múzeum működik a kastély falai között.

A 18. századtól mintegy két évszázadon át a Festetics grófi, majd hercegi família otthona volt az impozáns kastély. Ma Helikon Kastély néven muzeális intézményként működik.

A Festetics család generációról generációra változtatta, módosította és épített hozzá a kastélyhoz barokk, neobarokk és rokokkó stílusban, míg el nem nyerte ma is megcsodálható látványát.

A kastélyépület, belső kialakítása és berendezése a legtöbb magyar kastélytól eltérően részben épen maradt a második világháború alatt. A Festetics család távozása, 1944 szeptembere után a gyűjtemény egy része a német és magyar katonák, valamint a helyi lakosság fosztogatásának esett áldozatul, viszont a ma is a kiállításban látható eredeti berendezési tárgyak megmenekültek. A második világégést követően jelentős belső és külső felújítást végeztek az épületen. 1974-ben jött létre a már említett Helikon Kastélymúzeum.

Az intézmény küldetése a Festetics-örökség megőrzése, tudományos feldolgozása és bemutatása.

A Festetics-kastély mellett további négy épületben hat állandó tematikus tárlattal működik a Helikon Kastélymúzeum. Az említett épületek a kastélypark egyes szegleteiben, illetve annak közvetlen közelében helyezkednek el.

A Festetics-kastély a főúri pompát mutatja be. A hercegi életformát felölelő enteriőr kiállítás darabjainak többsége eredeti tárgy. A kastély belső terei a 18. és a 19. századi főúri életformát elevenítik fel. A kastélyban megtekinthető a Helikon Könyvtár. Az impozáns tágas terem mintegy 80 ezer kötetet számlál.

A kastélybeli tárlat mellett hintókiállítás; vadászkiállítás; történelmi modellvasút-tárlat; főúri utazások, úti kalandok kiállítás; pálmaház tekinthető meg.

Érdemes időt szakítani a kastélypark bejárására is. Az 1880-as éveket idéző angolpark is számtalan látnivalót kínál. A nem mindennapi intézményről további információk az alábbi honlapon olvashatók.

A fotográfiák által tegyünk egy sétát a főúri enteriőr kiállításon.

A szerző felvételei.

Pásztor Péter/Felvidék.ma