Szlovákia-szerte köd várható, a figyelmeztetés keddig van érvényben

Továbbra is érvényben van országszerte a köd miatt kiadott figyelmeztetés, egészen kedd (december 23.) délig – tájékoztat weboldalán a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet (SHMÚ).

A látótávolság 50-200 méterre csökkenhet. „A rossz látási viszonyok potenciális veszélyt jelentenek a közlekedésben. A ködös idő gyakori a térségben ebben az évszakban, de kisebb károk keletkezhetnek” – figyelmeztet az intézet.

A nemcsak a láthatóságot korlátozza, hanem egyéb veszélyeket is rejt. A köd különösen a lakott területen kívüli útszakaszokon lehet veszélyes, ahol a páraréteg olykor átláthatatlan, s a járművezető nem tudhatja, milyen akadályok, veszélyforrások jelennek meg előtte (különösen éjjel).