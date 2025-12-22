Újabb kerékpárutak épülnek Komáromban

Folytatódik a kerékpárutak fejlesztése Komáromban: egy új szakasz már elkészült, miközben több mint 3 kilométernyi új útvonal építése is megkezdődött a város különböző részein.

A közelmúltban fejeződött be a Petőfi–Kertész utcákat érintő kerékpárút építése. A csaknem 700 méter hosszú szakaszon a kerékpárutak mellett gyalogjárdák is teret kaptak, miközben nem csökkent az útvonal mentén lévő parkolóhelyek száma.

Több ponton biztonságosabbá váltak a gyalogátkelők: új útburkolati jelek és közlekedési táblák kerültek kihelyezésre, valamint bővült a közvilágítás, javítva az esti és rossz látási viszonyok melletti közlekedést.

A beruházás különösen fontos, mivel a város központi állomásait köti össze a belvárossal. A projekt összköltsége 340 113,90 euró, amely uniós forrásokból valósult meg.

Ezzel párhuzamosan megkezdődött egy újabb, 3,29 kilométer hosszú kerékpárút-hálózat kiépítése is. A beruházás magába foglalja az Eötvös utcát, amely összeköttetést teremt a Hetes lakótelep és a belváros között, valamint a Megyercsi utca és a Pozsonyi út viaduktig tartó szakaszát, ahol a kórháztól a benzinkútig mindkét oldalon épülnek kerékpárutak. A fejlesztés teljes költsége 1,15 millió euró, amelyből 817 796,25 eurót uniós források, míg 332 203,75 eurót Komárom városa biztosít saját költségvetéséből.

A város további kerékpáros fejlesztéseket is előkészít: tervben van Gadóc városrész bekapcsolása a városi hálózatba, valamint a Hetes és Kettes lakótelepek kerékpárúttal történő összekötése.

Keszegh Béla polgármester elmondta: „Komárom már évek óta egy átfogó koncepció mentén fejleszti kerékpárút-hálózatát. A város a biciklis közlekedéshez szükséges kiegészítő beruházásokat is folyamatosan megvalósítja, például kerékpártartók és tárolók kiépítésével, amelyek nemcsak a városban, de az állomásokon és minden iskolában is rendelkezésre állnak.

Céljuk, hogy a kerékpározás az ingyenes tömegközlekedés mellett valós, biztonságos és vonzó közlekedési alternatívát jelentsen minden komáromi számára.”

Sajtóközlemény/Felvidék.ma