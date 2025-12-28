Párkányi évértékelő

Szabó Jenő polgármesterrel a 2025-ös esztendő legfontosabb eseményeiről, sikereiről, megoldatlan problémáiról és a következő év még nyitott feladatairól beszélgettünk – egy rövid, év végi villáminterjúban.

Polgármester úr! Közeledve a 2025-ös év végéhez, milyen kimagasló sikerélménye volt idén, illetve melyik volt a város szempontjából a legsikeresebb esemény, beruházás?

Párkány számára több szempontból is sikeres volt a 2025-ös év. Idén emlékeztünk meg a város első írásos említésének 950., valamint a Mária Valéria-híd átadásának 130. évfordulójáról. A hídünnep alkalmából több kisebb rendezvényt is megvalósítottunk.

Kiemelkedő sikernek bizonyult a párkányi és esztergomi idegenforgalmi szervezetek közös eseménye, a Reggeli a hídon, ahol az évfordulóra reflektálva 65 asztalnál 130 vendég foglalt helyet. Nagy örömömre szolgált, hogy a Vinum Ister-Granum Regionis Borlovagrend városunkban tartotta borlovag-avatási ceremóniáját.

A hídünnephez kapcsolódóan került sor Robert Fico szlovák és Orbán Viktor magyar miniszterelnök találkozójára szeptember 28-án, a két testvérváros, Esztergom és Párkány közreműködésével.

Idén ismét rendkívül sikeres volt a Simon-Júda napi vásár, amelyen rekordszámú, közel 600 árusítóhelyet adtunk ki.

Különösen fontos eredménynek tartom, hogy egy régi ígéretünket teljesíteni tudtuk a város nyugdíjasai felé: saját forrásból felújítottuk a nyugdíjasklub épületét. Az épületben tágas, akadálymentesített belső tereket alakítottunk ki, megújult a víz- és csatornahálózat, az elektromos vezetékhálózat és a fűtésrendszer is. Ezáltal a nyugdíjasklubok, a nyugdíjasok egyesülete, a mozgáskorlátozottak szervezete és a civilizációs betegségekben érintettek egyesülete komfortos környezetben működhet tovább.

Mi okozta a legnagyobb problémát 2025-ben az önkormányzatnak, illetve személy szerint Önnek a város életében?

A 2025-ös év legnagyobb kihívását egyértelműen a Vadas Thermalfürdő körül kialakult helyzet, illetve a fürdő hetekig tartó ideiglenes bezárása jelentette – ráadásul a nyári szezon kellős közepén. A Vadas a város egyik legfontosabb turisztikai és gazdasági pillére, ezért a probléma kezelése kiemelt feladat volt.

A helyzet kialakulása után azonnal szoros együttműködést kezdtünk a szakhatóságokkal, és minden szükséges intézkedést megtettünk. Elsődleges szempontunk a lakosok és a látogatók egészségének védelme, valamint a folyamatok teljes átláthatóságának biztosítása volt.

Személyesen számomra a legnagyobb csalódást az okozta, hogy nem tudtunk előrelépni az üzletközpont ügyében. Az öt évig tartó folyamat végül nem hozta meg a várt eredményt, ugyanis a képviselő-testület úgy döntött, hogy nem adja el a város tulajdonában lévő telket. Ez jelentős bevételtől fosztotta meg a várost, amelyet fontos fejlesztésekre fordíthattunk volna.

Mely városi intézménynek sikerült az önkormányzat hozzájárulásával jelentős beruházást megvalósítani idén?

Az önkormányzat számára mindig kiemelt fontosságú, hogy támogassa a város intézményeinek fejlődését és működését, hiszen ezek közvetlenül szolgálják a lakosság érdekeit.

Idén több jelentős együttműködés valósult meg. Az egyik legfontosabb az Ady Endre Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola tornatermének felújítása, amely uniós forrásból, 300 ezer euró értékben valósult meg. Ennek 8%-os önrészét, valamint az előre nem látható többletköltségeket az önkormányzat közel 65 ezer euróval támogatta.

Ugyancsak kiemelt fontosságú volt a szlovák tannyelvű alapiskola korszerűsítése és az új futópálya kiépítése. A beruházás 343 ezer euró összköltségből valósul meg, amelynek részeként a város 150 ezer euróval járul hozzá.

Idén fontos lépést tettünk a közlekedésbiztonság terén is: szeptember 1-jétől módosítottuk az Ady utca – az úgynevezett „iskola utca” – forgalmi rendjét, szem előtt tartva az iskolákat látogató gyermekek biztonságát.

Számomra külön öröm, hogy a város 10 ezer euróval támogatta a Szent Imre templom belső felújítását és festését, amely a város egyik fontos történelmi és közösségi értéke.

A következő önkormányzati választásokig kevesebb mint egy év van hátra. Mi az a legfontosabb terv, amit a képviselő-testületnek addigra még mindenképpen be kellene fejeznie?

A képviselő-testület és jómagam is mindent megteszünk annak érdekében, hogy a város gazdasági helyzete a jövő évben is stabil maradjon. Sajnos az önkormányzatok finanszírozása 2026-ban és 2027-ben várhatóan komoly nehézségekbe ütközik majd.

Tapasztalataim szerint a választások előtti politikai csatározások gyakran megnehezítik a merészebb tervek megvalósítását. Ami engem illet, célom, hogy a jelenlegi választási ciklust méltó módon zárjam le.

Dániel Erzsébet/Felvidék.ma