Gašpar úgy véli, nehezen ugyan, de kitöltik a teljes ciklust

Tibor Gašpar (Smer-SD), a parlament alelnöke bízik benne, hogy a kormánykoalíció kitölti a teljes kormányzati ciklust, bár beismeri, hogy ez nem lesz problémamentes. A TASR hírügynökségnek adott interjúban elmondta, a Hlas-SD-nél és az SNS-nél az a fő probléma, hogy rosszul állították össze a képviselőjelölt-listájukat, ezért instabil a parlamenti frakciójuk, ami kihat a kormányzásra is.

Feltételezi, hogy a választásig a Hlas-SD és az SNS a Smer-SD-vel szemben fogja meghatározni magát, ami súrlódásokhoz vezet, de a fő cél a kormányzati ciklus kitöltése.

„Ez kissé problémás lesz, de bízom benne, hogy nem kerül sor előre hozott választásra. Bár addig még többször is lesz, ha nem is kormányválság, de vita, hogy hogyan oldjuk fel az eltérő nézeteket, egyes törvénytervezetekkel kapcsolatban is. Minél jobban közeledik a választás, annál inkább önálló politikát akar majd folytatni az SNS és a Hlas, mivel azt állítják, szenvednek a Smer árnyékában, ami persze badarság” – mondta Gašpar.

Szerinte a problémákat egymás között kellene megoldaniuk a kormánypártoknak.

Gašpar úgy gondolja, a Hlas-SD és az SNS fő gondja, hogy rosszul állították össze a képviselőjelölt-listájukat, ezért egyik párt sem elég stabil. „A koalíciónak már a kormányzás kezdete óta gondjai vannak amiatt, hogy két kormánypártnak szétesett a frakciója. A Smer a legstabilabb rész ebben a háromszögben, és igyekszik a koalíciós partnerek helyett is megoldani a problémákat” – mondta Gašpar.

„Ezért lett miniszter Rudolf Huliak és Samuel Migaľ (mindkettő független), nem pedig azért, mert a Smer ezt annyira akarta volna” – tette hozzá.

Elmondta, a kormánynak most csak 78 „biztos” szavazata van a parlamentben, mivel Ján Ferenčák is kilépett a Hlas-SD-ből. Gašpar reméli, hogy bizonyos törvényeket Ferenčák továbbra is megszavaz.

Szerinte az ország és a lakosság érdeke, hogy ez a kormány kitöltse a megbízatási idejét. „Attól tartok, ha megint olyan, úgynevezett szakértők veszik át a kormányzást, mint 2020 és 2023 között, Szlovákia ismét lecsúszik, anyagi szempontból is, mert egyet fognak érteni az uniós eladósodással, a fegyverkezésre felvett hitelekkel, és tönkreteszik a szlovákiai szociális hálót” – véli a parlament alelnöke.

TASR/Felvidék.ma