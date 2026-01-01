Pellegrini: 2025 zűrzavaros volt idehaza és külföldön is

Idehaza zűrzavaros, a nemzetközi kapcsolatokban pedig viharos helyzeteket teremtett az elmúlt év – jelentette ki újévi beszédében Peter Pellegrini államfő, és azt kívánta az embereknek, legyen jobb évük, mint amilyen a tavalyi volt.

Megjegyezte, hogy az elmúlt év témája a konszolidáció volt, annak a mindennapi életünkre gyakorolt minden hatásával együtt. „A helyzetet bonyolítja a lassuló gazdaság nemcsak Szlovákiában, hanem a fejlett világban is, ami nem teszi lehetővé a jövedelmezőbb lehetőségek kialakítását, és elfojtja a gazdasági növekedést” – tette hozzá.

A konszolidáció(k) éve?

Megjegyezte, hogy

Szlovákia nem fogja elkerülni a további konszolidációt.

„Az államháztartás rendbetételének megvan az ára, nem lesz könnyű fenntartani a békét társadalmi és politikai téren. Felelősségteljes politikusok, a sajtó és a szakmai közösségek nélkül nem fog menni” – tette hozzá.

Felszólított, hogy a józan ész, és ne a negatív érzelmek győzedelmeskedjenek a témáról szóló vita során. „A konszolidáció remek lehetőség a populisták számára, hogy jól hangzó, de gazdaságilag értelmetlen megoldásokkal álljanak elő, amelyek néhány éven belül tönkretennék Szlovákiát. Arra természetesen rá kell mutatni, ha a konszolidáció ellenére az állam pazarolja az emberek pénzét, vagy akadályozza a gazdasági növekedést, de ne essünk abba a hibába, hogy minden egyes, a szokásos működésre vagy beruházásra fordított kiadást botrányosnak nevezzünk” – mondta.

A politika tönkreteszi a kapcsolatokat

Az elnök a politikai helyzetről is beszélt, amely szerinte tavaly nem adott okot örömre. Rámutatott a folyamatos vitákra, a kölcsönös támadásokra és a politikai táborok közötti éles konfrontációra, amely az év végén fizikai támadásokhoz, személyeskedéshez és verbális támadásokhoz vezetett a parlamentben.

„Ennek a helyzetnek az eredménye az egyre mélyülő társadalmi feszültség és a növekvő gyűlölet, amelynek mintha nem lennének határai.

A politika megosztóvá vált, már közvetlenül hatással van a családi, baráti kapcsolatainkra, a munkahelyi légkörre” – jelentette ki.

Az államfő szerint ahelyett, hogy egyesítenék a társadalmat, a politikusok gyakran még tovább szítják a feszültséget, és nemcsak a politikai ellenfeleiket kritizálják, hanem a szavazóikat is támadják. „Nemcsak politikai riválisaikat sértegetik, hanem a szavazóikat is. Ez egy demokráciában teljesen elfogadhatatlan” – fogalmazott.

A béke oldalán

Az államfő rámutatott, tavaly nem adtak okot örömre a külföldi történések sem. Beszélt az Ukrajnában zajló háborúról, az Európai Unióban felmerült problémákról, vagy arról, hogy a második világháború óta nem játszódtak le ekkora változások a világban.

„Szlovákia sajnos túl kis játékos ahhoz, hogy jelentősen befolyásolhassa a világhatalmak döntéseit, de mindig a béke, az együttműködés és a konszenzus oldalán áll.

Mindig megbízható tagja lehet a legfontosabb nemzetközi közösségeknek, például az Európai Uniónak vagy az Észak-atlanti Szövetségnek, ugyanakkor mindig büszkén és következetesen védheti nemzeti érdekeit” – mondta.

Hozzátette, Szlovákiának nem szabad arra támaszkodnia, hogy valaki más teremti meg a szükségleteit és érvényesíti az érdekeit. „Ha nem a közös felelősség hangján beszélünk a Szlovákia szükségleteiről és érdekeiről, akkor ezeket nem fogják tiszteletben tartani” – hangsúlyozta a köztársasági elnök.

Az eredmények alapján hozzunk döntést az önkormányzati választásokon

Kísérjük figyelemmel az önkormányzat munkáját, a megye történéseit, és az eredmények, ne az ígéretek alapján hozzunk döntéseket – mondta Peter Pellegrini köztársasági elnök újévi beszédében az idén esedékes önkormányzati és megyei választással kapcsolatban.

„Szlovákia demokratikus ország, ahol választáson döntenek az emberek a politikusok sorsáról. Ősszel polgármestert és megyeelnököt választunk. Ne hagyjuk, hogy elvegyék tőlünk ezt a lehetőséget, érdeklődjünk az iránt, mi történik a faluban, a városban vagy a megyében, és az eredmények, ne az ígéretek alapján hozzunk döntést” – mondta.

Emlékeztetett arra, hogy

a választás lehetősége az emberek legerősebb fegyvere egy demokratikus országban.

„Ott hirtelen minden politikus tehetetlen vele szemben, és alázatosan el kell fogadnia a polgárok döntését” – tette hozzá. Az embereknek minden lehetőségük megvan, hogy nyomást gyakoroljanak a politikusokra, hogy felelősségteljes, tisztességes viselkedésre, és az ígéreteik betartására kényszerítsék őket.

Az államfő szerint az embereknek az is hatalmukban áll, hogy elutasítsák a politikusok vulgáris viselkedését és a kölcsönös sértegetéseket. „Ezzel világosan tudtukra adhatják, hogy más politikát akarnak – a megbékélés, az összetartás és a béke politikáját” – fogalmazott.

