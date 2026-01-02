Növényvédő szereket tartalmazó ukrán gabonából készült termékek kerülhetnek a szlovákiai fogyasztók asztalára

A Szlovák Malomipari Szövetség felszólítja az államigazgatási szerveket, hogy haladéktalanul foglalkozzanak a nyugat-európai országokból származó, nagy mennyiségben behozott fagyasztott pékáru problémájával. Állításuk szerint ugyanis senki nem ellenőrzi, hogy ezek a termékek nem ukrán lisztből és más ottani alapanyagokból készültek-e, amelyek növényvédő és gyomirtó szerek vagy nehézfémek maradványait tartalmazhatják. Ez azt jelenti, hogy a szlovák fogyasztók asztalára egészségre káros termékek kerülhetnek.

„Nyugat-Európából teherautók ezrei szállítanak mélyfagyasztott kenyeret és egyéb pékárut Szlovákiába, melyet aztán a jó hangzású „egyenesen a kemencéből” vagy „ropogósra sütve” reklámszlogenekkel kínálnak az itteni fogyasztónak.

Az állami szervek azonban egyelőre nem ellenőrzik, hogy ezek nem ukrán lisztből és más olyan alapanyagokból készültek-e, amelyeket a nyugatiak olcsón megvásároltak, hogy aztán a belőlük készült termékekkel árasszák el a közép-európai országokat, ahol az ukrán liszt behozatala tiltott a fogyasztók egészségére jelentett súlyos kockázat miatt” – mondta Milan Lapšanský, a Szlovák Malomipari Szövetség főtitkára.

Az Ukrajnából származó nyersanyagok és élelmiszerek behozatalára, felhasználására és értékesítésére vonatkozó korlátozásokat a Szlovák Köztársaság Gazdasági Minisztériumának 364/2023. számú rendelete határozza meg, megtiltva egyes Ukrajnából származó mezőgazdasági termékek és élelmiszerek behozatalát a Szlovák Köztársaság területére.

Ennek a rendeletnek az értelmében tilos ezen termékek behozatala, forgalmazása, feldolgozása vagy tárolása. Ezen áruk behozatalának és későbbi forgalmazásának tilalma számos, a malom- és pékiparban használt nyersanyagra vonatkozik, például a búzára, rozsra, árpára, kukoricára, búzalisztre, szójababra, napraforgómagra, vagy répacukorra. Ennek oka olyan különféle növényvédő és gyomirtó szerek ukrán mezőgazdaságban történő alkalmazása, amelyek az EU-ban tiltólistán szerepelnek az egészségre gyakorolt káros hatásuk miatt.

„A Szlovák Malomipari Szövetségbe tömörült szlovákiai malmok elsősorban szlovákiai búzát használnak a liszt előállításához. Az európai uniós országokból csak akkor importálnak speciális minőségi paraméterekkel rendelkező alapanyagokat, ha azokból hiány van Szlovákiában.

Az állami hatóságok belföldön szigorú figyelemmel kísérik a gabona termesztését, a malmokban történő feldolgozását, valamint a hazai pékek és cukrászok általi felhasználását. Ezért fontosnak tartanánk, ha az Állami Állategészségügyi és Élelmiszer-felügyeleti Hivatal alapos ellenőrzéseket végezne különösen a külföldi üzletláncoknál, és megkövetelné a fél Európán át hozzánk érkező fagyasztott pékáru előállításához használt alapanyagok származási helyének igazolását. Az államnak képesnek kell lennie élelmiszerpiaca védelmére, hogy ott tiltott és ellenőrizetlen alapanyagokból készült termékek ne jelenhessenek meg” – hangsúlyozta Lapšanský.

NZS/Felvidék.ma/Pravda.sk