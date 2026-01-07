Raši egyik koalíciós partnerrel sem szeretne közös jelöltlistát a választáson

Richard Raši házelnök, a Hlas-SD alelnöke kizártnak tartja, hogy közös jelöltlistát állítsanak a parlamenti választásra a Smer-SD-vel vagy az SNS-szel. Az egyik ok, hogy több témában eltérő a véleményük. A TASR hírügynökségnek adott interjúban beszélt erről azzal kapcsolatban, hogy csökken a Hlas támogatottsága.

„Elképzelhetetlennek tartom a közös listát bármelyik koalíciós partnerünkkel. A Hlas-SD nem az SNS, sem a Smer-SD. Sok témában eltér a véleményünk, mi például sosem kérdőjeleztük meg az európai uniós tagságot, és sok másban is eltérő az álláspontunk.

A nyugodt erő akarunk lenni a kormányban és észszerű megoldásokkal előállni”

– szögezte le.

A választás utáni lehetséges együttműködésből a párt nevében teljesen kizárta a Slovensko mozgalmat, a személyes véleménye pedig az, hogy egyetlen jelenlegi ellenzéki párttal sem tudnának együttműködni. Hozzátette azonban, hogy a választók döntik el, mely pártok jutnak be a parlamentbe, és kikkel lehet tárgyalni a koalíciós kormányzásról.

TASR/Felvidék.ma