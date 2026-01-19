Eredeti Mikszáth-kézirat a hét tárgya a Palóc Múzeumban

Január 16-án emlékeztünk meg Mikszáth Kálmán születésének 179. évfordulójáról. Számos helyszínen emlékeztek a nagy palóc mesemondóra, így természetesen a szklabonyai Mikszáth Kálmán Emlékházban is összegyűltek Mikszáth tisztelői és rajongói. A balassagyarmati székhelyű Magyar Nemzeti Múzeum – Palóc Múzeum is emlékezik Mikszáthra, a hét tárgya is hozzá kapcsolódik.

Amint a Palóc Múzeum közösségi oldalán olvasható: „Ezen a héten ünnepeltük Mikszáth Kálmán születésének 179. évfordulóját. Művei ma is élő örökségként formálják palóc önképünket azáltal, hogy szülőföldjének nyelvét, gondolkodását, embereit hitelességgel és szeretettel beemelte a magyar irodalomba.”

A szklabonyai megemlékezésen Németh Zitának, az emlékház menedzserének előadásában is elhangzott,

Mikszáth Kálmán anyagi helyzete életének egy szakaszában elégé bizonytalan volt. Részben ezért is vált el feleségétől, Mauks Ilonától. Később, mikor már anyagi helyzete rendeződött, újra feleségül vette.

A balassagyarmati intézmény heti tárgya is ehhez az időszakhoz kapcsolódik. Mint írják, írói sikerei ellenére gyakran küzdött pénzgondokkal, csak pályája későbbi szakaszában jutott tartósabb anyagi biztonsághoz.

Mikszáth Kálmán 1886-ban kapcsolatba került a Singer és Wolfner Irodalmi Intézet Rt.-vel, az egyik legnagyobb presztízsű magyar kiadóval, amely folyamatos publikációs felületet és olvasótábort biztosított számára, hozzájárulva műveinek elterjedéséhez és anyagi bevételéhez.

A hét tárgyának választott autográf elismervény egy nehéz helyzetből való kilábalás példája

– fogalmaznak a bejegyzésben.

Mikszáth Kálmán saját kezűleg írta az elismervényt Singer és Wolfner urakhoz. A levélpapír a Pesti Hírlap szerkesztőségének fejlécével van ellátva.

A szöveg pontos átirata a következő:

„Tekintetes Singer és Wolfner Uraknak Ezennel elismerem, a mai napon történt megállapodásunk szerint hogy a „Lehonnai fű” és a „Fészek regéi” czimu könyveim önöknek nem csak egy kiadásra való, de örök tulajdonát képezik.

Továbbá elismerem hogy száz forinttal még mindig tartozásban vagyok, mely a legközelebbi irodalmi üzletünknél az önök javára, illetőleg az én terhemre fog beszámítani

Tisztelettel Mikszáth Kálmán Budapesten ápr. 30 1887.”

A saját kezűleg írt elismervény jelentős értéket képvisel, mivel nagyon kevés kézirat, levél maradt fenn Mikszáth Kálmántól.

A szklabonyai megemlékezésről ITT és ITT számoltunk be.

Pásztor Péter/Felvidék.ma