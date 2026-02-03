Home Itt és Most Add az adód 2 százalékát a nyugdíjas szüleidnek
Itt és Most

Add az adód 2 százalékát a nyugdíjas szüleidnek

Mit jelent ez a szülőknek és a civil szervezeteknek 2026-tól?

SZE
SZE

Jelentősen átalakult a személyi jövedelemadó egy részének felajánlási rendszere Szlovákiában. 2026-tól megszűnt a szülői nyugdíj, és helyette egy új, közvetlenebb támogatási forma lépett életbe: első alkalommal van lehetőség arra, hogy az adózók adójuk 2 százalékát közvetlenül nyugdíjas szüleiknek ajánlják fel. A változás a 2025-ös adóév után, idén lépett hatályba. Fontos megemlíteni, ez nem váltja ki és nem szorítja háttérbe a civil szervezetek támogatását. A két rendszer egymás mellett működik.

Rejtett tartalékok a rendszerben

2024-ben körülbelül 930 ezer magánszemély ajánlotta fel adója 2 százalékát, miközben Szlovákiában mintegy 2,65 millió dolgozó ember van. Ez azt jelenti, hogy több mint 1,7 millió potenciális adományozó egyáltalán nem él ezzel a lehetőséggel – foglalta össze a Szlovákiai Nonprofit Szervezetek Szövetsége (ANOSK).

Ha az új szabályok hatására ennek a csoportnak csak 30 százaléka aktivizálódik, az nagyjából félmillió új felajánlót jelenthet. És mivel a szülőknek szánt nyilatkozat kitöltése közben kézenfekvő a civil szervezet megjelölése is, a nonprofit szektor reálisan több forráshoz juthat, mint eddig bármikor – vélekednek.

Akár 6 százalékról is dönthet egy adózó

Az új szabályozás egyik legfontosabb eleme, hogy egy magánszemély több irányba is rendelkezhet az adója egy részéről. A gyakorlatban ez így néz ki:

  • 2 % az egyik szülőnek,
  • 2 % a másik szülőnek,
  • 2 % egy civil szervezetnek, vagy 3 % a civil szervezetnek, ha az adózó az adott évben legalább 40 órát önkénteskedett. Ebben az esetben csatolni kell egy írásos igazolást is a 40 ledolgozott óráról.

Ez azt jelenti, hogy összesen akár 6 százalék, önkéntesség esetén akár 7 százalék is felajánlható az adóból.

Kik kaphatják meg a szülőknek szánt 2 százalékot?

Nem minden szülő jogosult automatikusan. A feltételek egyértelműek:

Az a szülő lehet kedvezményezett, aki 2025. december 31-én

  • öregségi nyugdíjas,
  • rokkantsági nyugdíjas,
  • szolgálati nyugdíjas,
  • vagy elérte a nyugdíjkorhatárt akkor is, ha a nyugdíjat később, visszamenőleg állapítják meg.

A felajánlott összeget nem a gyermek utalja, hanem a Szociális Biztosító fizeti ki közvetlenül a szülőknek.

Hogyan lehet élni a lehetőséggel?

A felajánlás módja attól függ, ki készíti az adóelszámolást:

  • Adóbevallásban: 2026. március 31-ig
  • Külön nyilatkozattal: 2026. április 30-ig, ha az éves elszámolást a munkáltató készítette.

A szülőknek és a civil szervezetnek szánt részek egyazon folyamaton belül jelölhetők meg.

A szükséges formanyomtatványok a Szlovák Pénzügyi Hatóság weboldalán, a Nyomtatványok menüfül alatt érehetőek el online, letölthető formában pedig a Pénzügyminisztérium oldalán érhető el, IDE kattintva. Minden esetben a kérelem kötelező melléklete a munkáltató által kiállított, az adó megfizetéséről szóló igazolás is.

A szülőknek szánt 2% új lendületet adhat a felajánlásoknak

Sokan eddig nem rendelkeztek a 2 százalékról – nem volt személyes indíttatásuk, vagy egyszerűen elmaradt a nyilatkozat. A szülők támogatása erős érzelmi motiváció lehet, ami miatt tömegek fognak először élni ezzel a lehetőséggel.  Az ANOSK rámutat: a szülőknek szánt 2 százalék nem a civilektől veszi el a pénzt, sőt. A felajánlható arány nőhet, hiszen több ember dönt tudatosan az adója egy részéről.

„A szülők támogatása erős személyes indok. Aki emiatt már kitölti a nyilatkozatot, egy lépésre van attól, hogy civil szervezetet is megjelöljön. A szabályok nem szigorodnak – a motiváció változik. És ez olyan lehetőség, amelyre mind a családok, mind a nonprofit szféra hosszú távon nyertesként tekinthet” – vélekednek.

SZE/Felvidék.ma/anosk.sk

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Peter Kotlár kormánybiztos panaszt tesz az ellene indított...

A belügyminiszter fellebbez az ellene indított végrehajtás ügyében

Több mint 4,5 millió utast szállított tavaly a...

Ma egynapos félévi szünet van az iskolákban

„Parlamenti képviselet nélkül nincs politikai mozgástér”

„A magyar kormány elfogadhatatlannak tartja a kollektív bűnösség...

Tüntetés Pozsonyban a kollektív bűnösség ellen: hátrahagyni a...

Az ellenzék reagált a Bejelentővédelmi Hivatal átszervezése miatt...

Eljárást indított az EB Szlovákia ellen a Bejelentővédelmi...

A munkaügyi ellenőrzésről szóló törvénnyel kezdte pénteki ülését...

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma