Add az adód 2 százalékát a nyugdíjas szüleidnek

Jelentősen átalakult a személyi jövedelemadó egy részének felajánlási rendszere Szlovákiában. 2026-tól megszűnt a szülői nyugdíj, és helyette egy új, közvetlenebb támogatási forma lépett életbe: első alkalommal van lehetőség arra, hogy az adózók adójuk 2 százalékát közvetlenül nyugdíjas szüleiknek ajánlják fel. A változás a 2025-ös adóév után, idén lépett hatályba. Fontos megemlíteni, ez nem váltja ki és nem szorítja háttérbe a civil szervezetek támogatását. A két rendszer egymás mellett működik.

Rejtett tartalékok a rendszerben

2024-ben körülbelül 930 ezer magánszemély ajánlotta fel adója 2 százalékát, miközben Szlovákiában mintegy 2,65 millió dolgozó ember van. Ez azt jelenti, hogy több mint 1,7 millió potenciális adományozó egyáltalán nem él ezzel a lehetőséggel – foglalta össze a Szlovákiai Nonprofit Szervezetek Szövetsége (ANOSK).

Ha az új szabályok hatására ennek a csoportnak csak 30 százaléka aktivizálódik, az nagyjából félmillió új felajánlót jelenthet. És mivel a szülőknek szánt nyilatkozat kitöltése közben kézenfekvő a civil szervezet megjelölése is, a nonprofit szektor reálisan több forráshoz juthat, mint eddig bármikor – vélekednek.

Akár 6 százalékról is dönthet egy adózó

Az új szabályozás egyik legfontosabb eleme, hogy egy magánszemély több irányba is rendelkezhet az adója egy részéről. A gyakorlatban ez így néz ki:

2 % az egyik szülőnek,

2 % a másik szülőnek,

2 % egy civil szervezetnek, vagy 3 % a civil szervezetnek, ha az adózó az adott évben legalább 40 órát önkénteskedett. Ebben az esetben csatolni kell egy írásos igazolást is a 40 ledolgozott óráról.

Ez azt jelenti, hogy összesen akár 6 százalék, önkéntesség esetén akár 7 százalék is felajánlható az adóból.

Kik kaphatják meg a szülőknek szánt 2 százalékot?

Nem minden szülő jogosult automatikusan. A feltételek egyértelműek:

Az a szülő lehet kedvezményezett, aki 2025. december 31-én

öregségi nyugdíjas,

rokkantsági nyugdíjas,

szolgálati nyugdíjas,

vagy elérte a nyugdíjkorhatárt akkor is, ha a nyugdíjat később, visszamenőleg állapítják meg.

A felajánlott összeget nem a gyermek utalja, hanem a Szociális Biztosító fizeti ki közvetlenül a szülőknek.

Hogyan lehet élni a lehetőséggel?

A felajánlás módja attól függ, ki készíti az adóelszámolást:

Adóbevallásban: 2026. március 31-ig

Külön nyilatkozattal: 2026. április 30-ig, ha az éves elszámolást a munkáltató készítette.

A szülőknek és a civil szervezetnek szánt részek egyazon folyamaton belül jelölhetők meg.

A szükséges formanyomtatványok a Szlovák Pénzügyi Hatóság weboldalán, a Nyomtatványok menüfül alatt érehetőek el online, letölthető formában pedig a Pénzügyminisztérium oldalán érhető el, IDE kattintva. Minden esetben a kérelem kötelező melléklete a munkáltató által kiállított, az adó megfizetéséről szóló igazolás is.

A szülőknek szánt 2% új lendületet adhat a felajánlásoknak

Sokan eddig nem rendelkeztek a 2 százalékról – nem volt személyes indíttatásuk, vagy egyszerűen elmaradt a nyilatkozat. A szülők támogatása erős érzelmi motiváció lehet, ami miatt tömegek fognak először élni ezzel a lehetőséggel. Az ANOSK rámutat: a szülőknek szánt 2 százalék nem a civilektől veszi el a pénzt, sőt. A felajánlható arány nőhet, hiszen több ember dönt tudatosan az adója egy részéről.

„A szülők támogatása erős személyes indok. Aki emiatt már kitölti a nyilatkozatot, egy lépésre van attól, hogy civil szervezetet is megjelöljön. A szabályok nem szigorodnak – a motiváció változik. És ez olyan lehetőség, amelyre mind a családok, mind a nonprofit szféra hosszú távon nyertesként tekinthet” – vélekednek.

