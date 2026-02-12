A PET-palackok és dobozos italcsomagolások 90%-át váltják vissza

Tavaly a műanyag palackok és pléhdobozos italcsomagolások több mint 90%-át váltotta vissza a lakosság, idén még tovább akarja növelni az arányt a betétdíjrendszer-kezelő társaság” – jelentette ki csütörtöki sajtótájékoztatóján Marián Áč, a társaság vezérigazgatója.

„A fogyasztók számára fontos, hogy minél több visszaváltóhely működjön. Jelenleg 3670 visszaváltóhely van az országban, de folyamatosan, hétről hétre nyitunk újakat.

Erről azonban csakis az üzlet működtetője dönthet, a társaságunk nem, mi csupán együttműködünk velük” – folytatta Áč.

A társaság idén tájékoztatórendszert akar üzembe helyezni, amelyen a lakosság ellenőrizhetné, melyik visszaváltó működik, és melyik nem. Ehhez szintén az üzemeltetők együttműködésére van szükség, mivel ők a visszaváltók tulajdonosai, nem a rendszerkezelő társaság.

„Nagyra tartjuk az együttműködést a Szlovákiai Városok és Falvak Társulásával, valamint az iskolákkal a gyerekek felvilágosítása terén” – tette hozzá az igazgató. Újságírói kérdésre elmondta, nem tervezik a 15 centes betétdíj megemelését. „Szerintem megfelelő a jelenlegi díj. A lényeg az, hogy minél több palackot és dobozt visszaváltsanak, és a magasabb ár esetleg ne riassza vissza a vevőt a termék megvásárlásától” – mondta az igazgató.

TASR/Felvidék.ma