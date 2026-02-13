Home Itt és Most Gyorsuló ütemben nőtt a gazdaság 2025 utolsó negyedévében
Gyorsuló ütemben nőtt a gazdaság 2025 utolsó negyedévében

Illusztráció (pixabay)

A múlt év utolsó negyedévében gyorsuló ütemben nőtt a szlovák gazdaság teljesítménye, amely a vizsgált időszakban éves összehasonlításban 1 százalékos GDP-növekedést könyvelt el – derült ki a szlovák Statisztikai Hivatal által pénteken közzétett adatokból.

Szlovákiában tavaly a GDP-növekedés a negyedik negyedévben a leggyorsabb ütemet mutatta az egész évet tekintve.

Az előző negyedévhez képest a szezonális hatásoktól megtisztított növekedés 0,8 százalékos volt.

A tavalyi utolsó negyedévben a szlovák GDP folyó áron 35,9 milliárd eurót tett ki, ami éves szinten majdnem kétmilliárd eurós bővülést jelentett.

A szlovák statisztikai hivatal közlése szerint a negyedik negyedévben tapasztalt GDP-növekedés elsősorban a közigazgatásban tapasztalt beruházások növekedésének, illetve a külkereskedelem pozitív mérlegének volt betudható.

MTI/Felvidék.ma

