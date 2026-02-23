A nap folyamán 19 iskola kapott fenyegetést

19 iskola kapott fenyegetést hétfőn reggel, többségük pozsonyi, egy somorjai, egy pedig szinnai. Összesen 65 rendőrjárőr őrzi az iskolákat – jelentette be hétfői sajtótájékoztatóján Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) belügyminiszter. Folyik a nyomozás, minden fenyegetést külön kezelnek és mérlegelnek. Leszögezte, hogy a rendőrség ura a helyzetnek.

„A Pozsonyi Járási Rendőrkapitányság vezeti a nyomozást rémhírterjesztés ügyében” – mondta Šutaj Eštok. Ezért hat év szabadságvesztés szabható ki.

„Minden egyes fenyegetést külön kezelnek a nyomozók, minden információt ellenőriznek, a kockázatok alábecsülése nélkül vizsgálnak minden egyes nyomot”

– tette hozzá. Leszögezte, hogy Jana Maškarová országos rendőrfőkapitány és a számítógépes bűnözés elleni osztály intenzíven dolgozik a tettesek leleplezésén. „Már sikerült beazonosítanunk bizonyos nyomokat” – közölte a belügyminiszter.

Tomáš Drucker (Hlas-SD) oktatási miniszter felszólította a szülőket, hogy csak a hivatalos információkra támaszkodjanak. „Meggyőződésem, hogy a rendőrség nagyon gyorsan kideríti, kik küldték a fenyegetéseket” – mondta Drucker.

Azt is leszögezte, a gyerekek biztonságban vannak az iskolákban, és felsorolta a korábban hozott óvintézkedéseket.

Šutaj Eštok hangsúlyozta, az iskoláknak küldött fenyegetés egyáltalán nem internetes tréfa.

„Rendkívüli hatással van a szülők, a tanulók és az iskolai alkalmazottak biztonságérzetére” – figyelmeztetett, és hozzátette, azt az összefüggést is vizsgálják, hogy a tavaszi szünet után hétfőn folytatódott a tanítás több megyében.

Emellett szerinte az is nyilvánvaló, hogy a fenyegetések célja a bizonytalanság és káoszteremtés a szülők és az iskolák körében. A miniszter helyesli, hogy az iskolák lehetővé tették a szülőknek, ők döntsék el, hogy elküldik-e iskolába a gyereküket vagy sem.

Pellegrini: Az államnak mindent meg kell tennie az iskolák biztonságáért

Az államnak minden lehetséges intézkedést meg kell tennie, hogy garantálja az iskolák biztonságát. A lehető legkeményebben kell fellépni az iskoláknak küldött fenyegetésekkel szemben, óvintézkedéseket hozni és kinyomozni, majd megbüntetni a tetteseket – jelentette ki Peter Pellegrini államfő a közösségi médiában.

„A szülőknek tudniuk kell, hogy az iskola, ahova naponta járnak a gyerekeik, fizikai és pszichikai szempontból is biztonságos” – tette hozzá az államfő azzal, hogy az egyik leggyávább tett, amire valaki vetemedhet, a gyerekek fenyegetése.

