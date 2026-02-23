Átfogó megyei útfejlesztési program Gömör–Nógrádban

Útfelújítások, hídrekonstrukciók és több millió eurós fejlesztések indulnak a Rimaszombati és Losonci járásban – jelentette be Cziprusz Zoltán, a Besztercebánya Megyei Önkormányzat képviselője.

A megyei közútkezelő szakembereivel közösen több szakasz állapotát vizsgálták meg, és számos beruházás már a közbeszerzés küszöbén áll. A tervek szerint több kivitelezés már 2026 második felében elindulhat.

Mint megtudtuk, az előkészítés jelenleg az Újbást–Medveshidegkút, valamint az Óbást bekötő szakaszát érinti.

Ezeket most készítik elő közbeszerzésre, hogy a munkálatok még az év második felében megkezdődhessenek. Emellett folyamatban van a Füge–Kálosa, illetve a Bátka–Rimaszécs útszakaszok előkészítése is. Amennyiben minden a tervek szerint halad, ezek még idén versenyeztetésre kerülnek.

„Az elmúlt években sok jogos észrevétel érkezett az utak állapotával kapcsolatban. Most végre nemcsak ígéretekről, hanem konkrét, ütemezett beruházásokról beszélhetünk. 2026 valóban az építkezés éve lesz a térségben” – hangsúlyozta Cziprusz Zoltán megyei képviselő. Hozzátette: a cél nem csupán a burkolatok javítása, hanem a biztonság és a közlekedési komfort érdemi növelése is.

Tavasszal induló szakaszok

Már kivitelezővel rendelkezik, és tavasszal indul többek között:

Rimaszombat – Srobár utca (a fényjelzés és a kórház között)

Gömöralmágy – Dobogós híd – Újbást

Serke – Simonyi

Darnya bekötő

Jeszte faluközti szakasz

Baraca bekötő

Rimaszombat – Dúsa (a dúsai letérőnél)

Antal-pusztai szakasz (Rimaszombat – Magyarhegymeg között)

Lukovišťei szakasz

Ratkózdihava bekötő

Gömörispánmező és környéki utak megújítása

A hídrekonstrukciók terén is történt előrelépés

Kiválasztották a kivitelezőt a rimaszécsi és a nyustyai híd felújítására. A rimaszécsi híd esetében még egyeztetések zajlanak a Szlovák Közútkezelővel a szükséges ideiglenes terelőútvonalakról.

Az Integrált Területfejlesztési Alap több mint hárommillió eurós támogatást hagyott jóvá a feledi Rima-híd megújítására, valamint a Sőreg–Pálfala szakasz fennmaradó, rossz állapotú részeinek teljes körű felújítására.

A projektek elindításához már csak a minisztériumi jóváhagyás hiányzik.

A sokat kifogásolt runyai útszakasz rendbetétele is napirenden van. Bár a folyamat elhúzódott, ígéret van rá, hogy még idén befejeződik.

„Ezek most az útfelújítások, de a fejlesztések ennél jóval szélesebb körűek lesznek. A térség infrastrukturális megújulása hosszú távon erősíti a gazdaságot és a helyben maradás esélyét is” – fogalmazott Cziprusz Zoltán.

A tervek alapján Gömör–Nógrád valóban mozgalmas év elé néz. A megyei képviselők azt ígérik, a 2026 nemcsak az építkezések, hanem a kézzelfogható előrelépés éve lehet a térségben.

Cziprusz Zoltán FB / HE/Felvidék.ma