Nevet változtatott a Keresztény Unió

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Fotó: SITA

Konzervatívok – Keresztény Unió  (Konzervatívci – Kresťanská únia – KKÚ) néven szerepel a továbbiakban a Keresztény Unió (Kresťanská únia – KÚ) – tájékoztatta a párt a TASR hírügynökséget.

„Konzervatív párt vagyunk, büszkék vagyunk erre, ezért belefoglaltuk a nevünkbe” – indokolta a név módosítását Milan Krajniak pártelnök. Leszögezte, hogy az értékrendjük nem változik. „Az első a család” – tette hozzá.

A párt bemutatta új logóját is, amelyen a Konzervatívci rövidített névváltozat szerepel.

TASR/Felvidék.ma

