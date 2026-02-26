Nevet változtatott a Keresztény Unió

Konzervatívok – Keresztény Unió (Konzervatívci – Kresťanská únia – KKÚ) néven szerepel a továbbiakban a Keresztény Unió (Kresťanská únia – KÚ) – tájékoztatta a párt a TASR hírügynökséget.

„Konzervatív párt vagyunk, büszkék vagyunk erre, ezért belefoglaltuk a nevünkbe” – indokolta a név módosítását Milan Krajniak pártelnök. Leszögezte, hogy az értékrendjük nem változik. „Az első a család” – tette hozzá.

A párt bemutatta új logóját is, amelyen a Konzervatívci rövidített névváltozat szerepel.

TASR/Felvidék.ma