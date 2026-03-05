Babiš szerint politikai indíttatású a Gólyafészek-ügy

Andrej Babiš a parlament csütörtöki ülésén arra kérte a képviselőket, hogy ne adják ki őt a Gólyafészek-ügyben (Čapí hnízdo), amely egy Prága közelében épült konferencia-központ uniós támogatása körül robbant ki. Állítása szerint az ellene folyó eljárás politikai indíttatású, és célja nem az igazságszolgáltatás érvényesítése, hanem az, hogy kiszorítsák őt a politikából.

A kormányfő szerint az ellenzék nem tud belenyugodni a demokratikus választások eredményébe, ezért próbálja az ügyet politikai eszközként felhasználni. „Ez egyértelműen politikailag motivált büntetőeljárás, amely egyszer a jogi tankönyvekben is elrettentő példaként fog szerepelni arra, hogyan lehet egy demokratikus államban a rendszert politikai harcra felhasználni” – fogalmazott.

Babiš úgy véli, ha nem lépett volna be a politikába, senkit sem érdekelné a konferencia-központ ügye. Szerinte azért indították az eljárást, mert fenyegetést jelentett az általa „november utáni kartellnek” nevezett politikai és médiakörökre nézve.

Beszédében élesen bírálta Pavel Zeman volt legfőbb ügyészt, aki újraindította az eljárást, valamint a Prágai Felsőbíróságot is, amely hatályon kívül helyezte az elsőfokú bíróság felmentő ítéleteit. A bírói tanács elnökéről, Eva Brázdilováról azt állította, hogy az ítélet már jóval korábban megszületett, és a felsőbírósági eljárás csupán „színjáték volt a nyilvánosság számára”.

A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy nem fél az igazságszolgáltatástól, de szerinte ebben az esetben nem az igazság kiderítése a cél. Arra kérte a képviselőket, hogy nyomástól, médiakampánytól és politikai számításoktól függetlenül, saját lelkiismeretük szerint döntsenek. „Ez már nemcsak Babišról szól, hanem arról is, hogy a politikai vitákat a politikában vagy a bíróságokon akarjuk-e rendezni” – mondta.

A képviselőház mandátumvizsgáló és mentelmi bizottsága (ahol a kormánykoalíciónak többsége van) az ügy iratainak áttanulmányozása után azt javasolta, hogy a parlament ne adja ki Babišt.

A bírósági eljárás ugyanakkor folytatódik a másik vádlott, Jana Nagyová európai parlamenti képviselő ellen, akit az Európai Parlament tavaly áprilisban megfosztott mentelmi jogától.

Babišt ebben az ügyben a képviselők már három alkalommal kiadták a hatóságoknak. A Prágai Városi Bíróság őt és Nagyovát kétszer is felmentette, az ítéleteket azonban a fellebbviteli bíróság hatályon kívül helyezte, és tavaly arra kötelezte az elsőfokú bíróságot, hogy mondja ki bűnösségüket.

SZE/Felvidék.ma/Teraz.sk