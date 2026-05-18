A kilépések és kizárások után jelenleg nyolc frakció nélküli képviselő van a parlamentben, közülük öten valamelyik kormánypárt listáján jutottak be 2023-ban a törvényhozásba, hárman ellenzéki párt listáján.

Legutóbb Jana Bittó Cigániková lett független képviselő, áprilisban zárta ki az SaS azzal az indokkal, hogy folyamatosan rontotta a párt jó hírét, és befeketítette a médiában. Ő viszont úgy véli, azért zárták ki, mert bírálta a párt elnökét, és nem érti, miért tekinti az SaS ártalmasnak a kritikát.

Ján Ferenčák tavaly decemberben lépett ki a Hlas-SD frakciójából, miután pártja javaslatára leváltották az európai ügyekért felelős parlamenti bizottság éléről.

Azt mondta, nem tud olyan közegben maradni, ahol üldözik a kritikus szemlélete miatt.

Viszont a pártnak továbbra is a tagja maradt, míg végül márciusban kizárták.

Ivan Ševčík és Pavel Ľupták 2024 ősszel távozott az SNS-frakcióból, Rudolf Huliakkal együtt, aki azóta idegenforgalmi és sportminiszter lett. Ők hárman egyébként a parlamenten kívüli Národná koalícia tagjai. Éppen azért távoztak az SNS-frakcióból, mert Andrej Danko, a párt elnöke nem volt hajlandó a Národná koalícia nevével megtoldani az SNS képviselői klubjának elnevezését.

2025 februárjától Roman Malatinec is frakció nélküli képviselő, a Hlas-SD-ből lépett ki azzal az indokkal, hogy nem tudta érvényesíteni az elképzeléseit a kultúra támogatása és a régiófejlesztés terén. Ezután kisvártatva belépett a Národná koalíciába.

Miroslav Radačovskýnak szintén nincs frakciója, ő az SNS listáján indult. 2025 márciusában pótképviselőként érkezett a parlamentbe, miután Huliak miniszter lett. Ľubomír Galko, Rastislav Krátky és Richard Vašečka az ellenzéki Slovensko-Za ľudí-KÚ-frakcióból lépett ki (jelenleg Slovensko-Za ľudí-frakció).

Galko 2024 szeptemberében távozott, most a parlamenten kívüli Demokrati tagja. Krátkyt tavaly ősszel zárták ki a frakcióból, miután megszavazta a kormány által beterjesztett alkotmánymódosítást. Vašečka szintén ezután a szavazás után lépett ki, bár őt nem akarták kizárni, mert előre bejelentette, hogy igennel fog szavazni. Ő viszont azzal nem értett egyet, hogy Krátkyt kizárták. Egyébként Krátky azóta belépett a KDH frakciójába.

A 150 fős parlamentben jelenleg hét frakció működik. Frakció létrehozásához legalább nyolc képviselőre van szükség.

Az SNS képviselői klubja megszűnt volna Rudolf Huliakék távozása után, ezért a Smer-SD átléptette egyik képviselőjét, Dušan Muňkot a nemzeti párthoz.