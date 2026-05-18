Megnyílt a 33. Szent István-könyvhét

Megkezdődött a Szent István-könyvhét hétfőn Budapesten. A keresztény szellemiségű könyvkiadók legnagyobb magyarországi seregszemléjén péntekig várják a budapesti Ferenciek terén az érdeklődőket.

A 33. alkalommal megrendezett könyvhetet Molnár Antal, a Szent István Társulat (SZIT) elnöke nyitotta meg.

Farkas Olivér, a SZIT igazgatója ismertette:

a könyvhéten 26 könyvkiadó vesz részt, és 38 szerző dedikálja műveit.

A dedikálások, könyvbemutatók és programok időpontja megtalálható a Szent István Könyvklub könyvheti katalógusában, valamint a rendezvény honlapján, a szentistvankonyvhet.hu oldalon – tette hozzá.

MTI/Felvidék.ma

