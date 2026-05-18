Változtatna az SaS a helyi választási bizottságok tagjainak kinevezésén

Megváltoztatná az SaS a választási bizottságok tagjainak kinevezését a helyi önkormányzati és megyei választásokon, hogy a hivatalban levő és ismét induló polgármester ne jelölhessen hozzá közel álló személyeket a hiányzó szavazatszámláló bizottsági helyekre.

Most a polgármester tölti fel ezeket a helyeket, külön szabályozás nélkül.

Az indoklás szerint a változás átláthatóbbá és tisztességesebbé tenné a választást. A megyei választáson ugyanez vonatkozna az ismét induló megyeelnökökre és a körzeti választási bizottsági tagokra.

A választási törvény jelenleg ugyanis nem szabályozza ezt a területet.

A „közeli személy” meghatározására a Polgári Törvénykönyv vonatkozó részét javasolja a párt, mely szerint közeli hozzátartozó az egyenes ági rokon, testvér és házastárs. „Más, családi vagy hasonló kapcsolatban álló személyek egymás közeli hozzátartozójának minősülnek, ha az egyikük által elszenvedett sérelmet a másik megalapozottan a saját sérelmeként érezné át” – idézték indoklásukban a Ptk.-t a párt képviselői.

TASR/Felvidék.ma

