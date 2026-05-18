A fiatalok közel háromnegyede nem akar részt venni a következő EP-választáson

A szlovákiai fiatalok 73%-a nem akar részt venni a következő európai parlamenti választáson. Többségük azt mondja, fogalma sincs, kire szavazzon és kétli, hogy bármin változtatna az ő voksa, emellett információi sincsenek az egészről – derült ki a Focus felméréséből, melyet a Szlovákiai Ifjúsági Tanács megrendelésére készített tavaly októberben 1036, 15 és 29 év közötti fiatal megkérdezésével.

A fiatalok 37%-át érdekli az európai politika. A megkérdezettek fele véli úgy, hogy elegendő információja van az Európai Unióról. „Léteznek ezek az információk, de nem olyan a nyelvezetük, hogy felkelthetnék a fiatalok érdeklődését” – jelentette ki Lucia Tkáčová, az Európai Ifjúsági Párbeszéd megbízottja.

89%-uk azt szeretné, ha az alapján fogadnák el az új uniós politikákat, hogy milyen hatásuk lesz a fiatal generációkra.

77%-uknak az az érzése, hogy nem fontosak a politikusok számára. A fiatalok több mint kétharmada szerint előnyös Szlovákia számára az EU-tagság, bár 55%-uk szerint az unió reformokra szorul.

Azt is megkérdezték a felmérés során, milyen érzéseket vált ki belőlük az EU. A legtöbben csalódottságot éreznek (23%), majd a „nem tudom” válasz következett (21%), utána az öröm (18%) és a közöny (15%). Félelmet és dühöt összesen szűk 11% érez. A fiatalok 80%-a szerint a demokrácia a legjobb társadalmi berendezkedés, de a szlovákiai demokráciával csak a 28%-uk elégedett.

TASR/Felvidék.ma

