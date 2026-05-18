A hétvégén újra Szlovákiai Magyar Táncháztalálkozó Komáromban

Május 22–23-án ismét megrendezi a Táncfórum – Szlovákiai Magyar Néptáncosok Szakmai Egyesülete a Szlovákiai Magyar Táncháztalálkozót Komáromban. A kétnapos rendezvény célja, hogy találkozási pontot teremtsen a szlovákiai magyar néptáncegyüttesek, népzenészek, hagyományőrzők, családok és a népi kultúra iránt érdeklődő közönség számára.

Az idei programban közel 30 táncegyüttes és mintegy 1000 táncos vesz részt. A rendezvény pénteken a TáncPódium – Szlovákiai Magyar Néptáncosok Szakmai Minősítő Gálájának döntőjével indul az Egressy Béni Városi Művelődési Központban, majd este a Tiszti Pavilonban a Buda Folk Band koncertjével és a Pósfa Zenekar táncházával folytatódik.

A szombati program egész napos népművészeti kavalkádot kínál a Tiszti Pavilon udvarában és épületében. A nagyszínpadon látható lesz a Táncfórum gyermek- és ifjúsági gálája, valamint a Táncfórum gála, az est zárásaként pedig a budapesti Magyar Nemzeti Táncegyüttes mutatja be Viharsarok című előadását.

A családi és gyermekprogramok között Paár Julcsi Bolha Cirkusz c. előadása, a Spakli Podcast, valamint Korpás Éva Sárirom című koncertje is helyet kap. A TáncTár keretében táncoktatások várják az érdeklődőket, ahol többek között kalotaszegi csárdást, kalotaszegi legényest, magyarbődi karikázót és örkői táncokat lehet tanulni. A Folkudvarban egész napos kirakodóvásár, népi játékok és kézműves foglalkozások várják a látogatókat, valamint megnyílik Mayer István szobrászművész „A táncházmozgalom nagyjai” című kiállítása is.

A rendezvény szombat éjjel a THT After Táncházzal zárul az Európa-udvarban, ahol Lakatos Áron és zenekara húzza a talpalávalót.

A jegyek kizárólag a helyszínen vásárolhatók meg. A kétnapos felnőtt bérlet ára 15 euró, a pénteki belépő 5 euró, a szombati felnőttjegy 12 euró, 6–12 éves kor között 6 euró, 6 éves kor alatt a belépés ingyenes.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma