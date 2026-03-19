A serkei kastély utolsó tulajdonosainak nyomában

Ünnepélyes keretek között mutatták be A Gömöryek hagyatéka című legújabb katalógust a rimaszombati Gömör-Kishonti Múzeum kiállítótermében. Az eseményen Kerényi Éva történész, a múzeum igazgatója ismertette a közönséggel a kötet létrejöttének hátterét és főbb tartalmi elemeit.

A kiadvány szerzőjével, Kerényi Évával Kerepesi Igor, a Gömör-Kishonti Múzeum történésze beszélgetett.

A kötet a serkei kastély utolsó tulajdonosainak életébe enged betekintést, középpontba állítva Gömöry Olivér miniszteri titkárt és feleségét, Maróthy Margit színésznőt, aki egykor a Nemzeti Színház művésze volt.

A házaspár életútja a 19. század végétől a 20. század közepéig rajzolódik ki a kötet lapjain.

A bemutatón Kerényi Éva hangsúlyozta: „Célunk az volt, hogy ne csupán tárgyakat és dokumentumokat mutassunk be, hanem egy olyan szellemi és kulturális világot is, amely a Gömöry család életén keresztül válik igazán átélhetővé.”

A katalógus célja a nemesi Gömöry család gazdag hagyatékának feltárása és megőrzése.

A gyűjtemény jelentős része Maróthy Margit 1955-ben bekövetkezett halála után került a múzeum tulajdonába.

A látogatók és olvasók egyaránt megismerhetik a család személyes tárgyait, fényképeit, portréit, valamint kiterjedt könyvtárukat és levéltárukat.

Külön érdekességként emelték ki, hogy a serkei kastély nemcsak otthon, hanem szellemi találkozóhely is volt: a művelt Gömöry Olivér és a teozófia iránt érdeklődő Margit gyakran látta vendégül a korszak értelmiségét és művészeit. A kötet kitér a család kapcsolatrendszerére is, többek között a Coburg család és Mednyánszky László festő személyére.

A rimaszombati bemutatón megjelent Sívóné Kiss Edit, a család egyik leszármazottja is.

Kifejtette: „Mesél a múlt, amikor anyai nagynénimet, Maróthy Margitot és férjét, Gömöry Olivért évek óta kutatják, kiállításokat rendeznek, majd elkészült ebből egy nagyon szép kiadvány, csodálatos munka. Köszönöm, hogy ott lehettem a könyv bemutatóján.”

Mint megtudtuk, a gazdagon illusztrált kiadványban helyet kaptak Margit teozófiai írásai, Olivér művészeti alkotásai, valamint a kastély belső és külső világát bemutató felvételek is.

A katalógus nem csupán egy család történetét tárja fel, hanem egy korszak társadalmi és kulturális lenyomatát is nyújtja.

A kiadvány megjelenését a Kisebbségi Kulturális Alap támogatta, és megvásárolható a múzeum látogatóközpontjában.

Az esemény méltó módon járult hozzá a régió történelmi örökségének megőrzéséhez, és újabb értékes fejezettel gazdagította Gömör múltjának feltárását.

