Találkozás az Úr nevében

Hitet mélyítő és a közösséget erősítő alkalomnak adott otthont az Ipolysági Református Egyházközség. A június 21-i testvérgyülekezeti találkozón a perőcsényi testvéreket látták vendégül az ipolysági reformátusok.

Az alkalom istentisztelettel vette kezdetét. Az igei szolgálatot Zsolnai Gergely perőcsényi lelkipásztor végezte. „Amikor hívő emberek útra kelnek, hogy együtt imádkozzanak, együtt énekeljenek, együtt hallják Isten igéjét, akkor sejthetünk valamit abból, hogy Krisztus egyháza sokkal tágasabb valóság.

Ugyannak az Úrnak a népe vagyunk, ugyanannak a kegyelemnek a részesei, ugyanannak az evangéliumnak a hallgatói és ugyanannak az örök országnak a várományosai vagyunk”

– fogalmazott az igehirdetés előtt a találkozó kapcsán a lelkipásztor.

Zsolnai Gergely ünnepi igehirdetését a 117. zsoltárra építette. Szólt többek között az Istenben való testvériségről, amelynek alapja nem a földrajzi közelség, hanem az egy közös Megváltóhoz való tartozás.

Az istentisztelet során a perőcsényi gyülekezet tagjaiból álló énekkar is szolgált, egy Istent dicsőítő ének előadásával.

Az istentisztelet után a testvérgyülekezeti találkozó kötetlenebb formában folytatódott. A szeretetvendégséggel egybekötött délután a beszélgetések és az ismerkedés jegyében telt. Volt közös éneklés, és a szórakozás sem maradt el.

Főként a fiatalok kapcsolódtak be a több állomásból álló ügyességi játékba. A legügyesebb résztvevők kis jutalomban részesültek.

Az ipolysági református gyülekezetet immár több évtizedes kapcsolat fűzi a Börzsöny tövében megbúvó Perőcsény református közösségéhez. A kölcsönös látogatások és találkozások mellett a gyülekezetek lelkipásztorai egymás gyülekezeteiben is szolgálnak.

Általában a nyári időszakban látják vendégül az ipolyságiak a perőcsényieket, míg ősszel Perőcsényben tartanak hasonló alkalmat. Az egyik legutóbbi találkozóról ITT valamint ITT számoltunk be.

A perőcsényiek mellett a Vác-Felsővárosi Református Egyházközséggel is szoros kapcsolatot ápolnak. A váci testvérgyülekezet legutóbb 2025 nyarán látogatott el Ipolyságra, erről ITT írtunk (https://felvidek.ma/2025/07/14/testvergyulekezeti-talalkozo-az-ipolysagi-reformatus-kozossegben/). A váciak 2023-ban Kárpát-medencei testvérgyülekezeti napon fogadták az ipolyságiakat. Az erről szóló beszámoló ITT érhető el.

A Mindenható dicsőítése mellett a testvérgyülekezeti találkozó a példaértékű összefogásról is szólt.

A gyülekezet tagjai közösen készültek az alkalomra. Egyesek édes süteményt, mások sós harapnivalót hoztak. A férfiak bográcsgulyást készítettek a parókia udvarán, a gyülekezet nőtagjai pedig különféle lepényeket sütöttek a kinti kemencében. Valódi találkozás volt ez az Úr nevében.

Az istentisztelet ITT nézhető vissza, az ipolysági gyülekezetről további információk az alábbi közösségi oldalon találhatóak.

Pásztor Péter/Felvidék.ma