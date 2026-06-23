Fél évszázados hagyomány

Az Osztrolukán (Ostrá Lúka) található Ostroluczky-kastély festői környezetében rendezték meg a Fiatal Természet- és Vadászbarát Körök (KMPPP) 50. jubileumi Országos Versenyét a Szlovák Vadászszövetség elnökének vándorkupájáért.

Ez a jelentős ifjúsági rendezvény egy olyan hagyományra épül, amelynek története még 1974-ben kezdődött. Az elmúlt öt évtized során több ezer gyermek és fiatal vett részt a körök tevékenységében, és sokan közülük később vadászokká, erdészekké, természetvédőkké, pedagógusokká vagy a természethez és a vidékhez pozitív viszonyulású aktív polgárokká váltak. A jubileumi évad ezért nem csupán a tudás és a készségek megmérettetését jelentette, hanem a körök vezetőinek, önkénteseinek és szervezőinek generációkon átívelő munkáját is ünnepelte.

Tizenkét versenyszámban mérte össze tudását az ifjúság

A jubileumi országos döntőre 18 csapat nevezett be Szlovákia egész területéről, köztük újoncként a Felsővízközi Járási Vadászszövetség (OkO SPZ Svidník) alakulata.

Összesen 54 gyermek versenyzett, akik közül 19-en az A kategóriában, azaz a fiatalabb tanulók között, 35-en pedig a B kategóriában, az idősebb tanulók mezőnyében indultak.

A versenyzők tizenkét versenyszámban tesztelték elméleti tudásukat és gyakorlati készségeiket. A feladatok között szerepelt a vadállatok és hangjaik felismerése, az állattan, a vadászkutyatenyésztés és a vadászati szakkifejezések alapjai, a trófeák és a vadászati felszerelések azonosítása, a szlovák vadászkürtjelek ismerete, a légpuska-lövészet, valamint különböző sportversenyszámok is.

A rendezvény elsődleges célja, hogy a gyermekekben fejlessze a természethez fűződő kapcsolatot, elősegítse a környezettudatosságot, a csapatmunkát, valamint a természetvédelemben és a tájgondozásban hasznosítható gyakorlati ismereteket.

A verseny főbírója Michal Ondrejkov volt, aki további 24 szakbíróval együtt biztosította az összes versenyszám professzionális és zökkenőmentes lebonyolítását.

A sportszerű küzdelmeket követően ünnepélyes gálaműsor keretében adták át a díjakat, amelyen tiszteletét tette Tibor Lebocký, a Szlovák Vadászszövetség elnöke, Rudolf Huliak, a Szlovák Köztársaság turisztikai és sportminisztere, Lukáš Miščík, a Szlovák Vadászszövetség Zólyomi Járási Vadászszövetségének elnöke, valamint Vladimír Brodniansky, a Zólyomi Körzeti Vadászkamara elnöke is.

Szoros küzdelem és nógrádi címvédés a csapatversenyben

Az elért eredmények hűen tükrözték a versenyzők magas szintű felkészültségét, hiszen a fiatalok kiváló ismeretekről tettek tanúbizonyságot a természet, a vadászat, az állattan, a kutyatenyésztés és az egészségügyi felkészülés területén. A legelső helyekért folyó küzdelem rendkívül kiegyenlített volt, a végső sorrendet nem egyszer csupán tizedpontok döntötték el.

A csapatversenyben az első helyet a Nógrádi Regionális Vadászszövetség (RgO SPZ Novohrad) szerezte meg Andrej Drugda, Jakub Palík és Oliver Palík összeállításban, akik a lehetséges 420 pontból 418,8 pontot elérve zsinórban negyedik győzelmüket aratták, és sikeresen megvédték a vándorserleget.

A dobogó második fokára a Bazini Járási Vadászszövetség (OkO SPZ Pezinok) állhatott fel Elka Petrakovičová, Laura Roháľová és Laura Kollegová révén 416,8 ponttal, míg a harmadik helyet a Vágsellyei Járási Vadászszövetség (OkO SPZ Šaľa) csapata szerezte meg Tomáš Mészáros, Jack Oláh és Rastislav Naď összeállításban, 416 ponttal.

Taroltak a bazini és a nógrádi egyéni versenyzők

A gépies listák helyett a puszta tények is önmagukért beszélnek az egyéni versenyek terén, amelyek szintén hatalmas izgalmakat hoztak. A fiatalabbak, azaz az A kategória versenyében Laura Kollegová diadalmaskodott a Bazini Járási Vadászszövetség képviseletében 138,6 ponttal, őt követte Diana Hanková a Bártfai Járási Vadászszövetségtől, valamint Juraj Herich a Liptószentmiklósi Járási Vadászszövetség színeiben, akik egyaránt 136,4 pontot teljesítettek.

Az idősebbek, vagyis a B kategória mezőnyében Andrej Drugda, a Nógrádi Regionális Vadászszövetség versenyzője ért el maximális, 140 pontot, amivel a verseny abszolút győztese és az egyéni vándorserleg birtokosa lett.

A második helyen csapattársa, Jakub Palík végzett 139,8 ponttal, a harmadik pedig a vágsellyei Tomáš Mészáros lett 139,4 ponttal. A gálaest zárásaként ünnepélyesen bemutatták a KMPPP új logóját, és átadták az emlékjelvényeket a körök tagjainak és vezetőinek. Az országos verseny 51. évadának szervezési feladatait a Bártfai Járási Vadászszövetség (OkO SPZ Bardejov) veszi át.

Befektetés a jövőbe a virtuális világ helyett

A Fiatal Természet- és Vadászbarát Körök egyébként a szlovákiai vadászat legrégebbi és legkiterjedtebb ifjúsági programrendszerét jelentik. Küldetésük elsősorban nem a jövőbeli vadászok képzése, hanem olyan fiatalok nevelése, akik pozitív viszonyban állnak a természettel, a tájjal, és felelősségteljesen viselkednek a környezettel szemben.

Az élményalapú oktatás révén a gyermekek alapos ismereteket szereznek a vadon élő állatokról, az erdei ökoszisztémákról, a természetvédelemről, a kutyatenyésztésről, a solymászatról, a vadászati hagyományokról, valamint a természetben való biztonságos mozgás alapelveiről.

Az Oktatási, Tudományos, Kutatási és Sportminisztérium még 2018-ban jóváhagyta a verseny szervezési szabályzatát, és felvette azt a minisztérium hatáskörébe tartozó országos versenyek C kategóriájának listájára.

Egy olyan korban, amikor a fiatal generáció egyre több időt tölt a virtuális környezetben, ezek a körök egyedülálló lehetőséget kínálnak arra, hogy a gyerekeket visszavezessék az erdőbe, megtanítsák őket saját szemükkel megfigyelni a természetet, megérteni annak törvényszerűségeit, valamint tiszteletet és felelősségérzetet kialakítani iránta. Éppen ezért a kezdeményezés a szlovákiai vadászat egyik legjelentősebb befektetése a jövőbe.

A fiatalok körei az elmúlt ötven év során nem csupán bevált ifjúsági képzési rendszerré váltak, hanem inspirációt is jelentettek a modern oktatási programok kialakításához.

Ezen hagyományokra és gyakorlati tapasztalatokra épült fel a Vadászpedagógia nevű akkreditált oktatási program is, amelyet a Szlovák Vadászkamara a Nemzeti Erdészeti Központtal együttműködésben dolgozott ki, és amelyet a Szlovák Köztársaság Oktatási, Kutatási, Fejlesztési és Ifjúsági Minisztériuma hagyott jóvá. Ez a program ma környezetvédelmi oktatásra és a természetről szóló nyilvános kommunikációra szakosodott szakembereket képez.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma