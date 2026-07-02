A szlovákiai vadászok életek százait mentik meg

Az elmúlt hetek rendkívül magas hőmérsékleteket és tartós szárazságot hoztak, amelyek drasztikusan befolyásolják a szlovák tájat. Míg az emberek árnyékot és felfrissülést keresnek, a vadon élő állatok, madarak és rovarok a forró mezőkön és erdőkben a csupán puszta életben maradásukért küzdenek. A Szlovák Vadászkamara (SPK) ezért a Halali televízió szerkesztőségével együttműködve ismét hangsúlyozza a #DRŽMEVODU kezdeményezés fontosságát, amely 2022-es indulása óta segít fenntartani az ökoszisztémák egyensúlyát.

Abban az időben, amikor a kisebb természetes patakok és az erdei források az éghajlatváltozás következtében teljesen kiszáradnak, a szlovákiai vadászok kulcsszerepet vesznek át. Tevékenységük a helyszínen történő helyi megoldások keresésén alapul – a víz visszatartására, itatók építésére, a szabadon elérhető természeti források kihasználására és azok érzékeny elosztására összpontosítanak ott, ahol a helyzet a legkritikusabb. A vadászok Szlovákia-szerte önként és saját költségükön ilyen módon hatékonyan juttatnak több száz liternyi vizet az erdei és mezőgazdasági élőhelyekre.

„A #DRŽMEVODU kezdeményezés a terepen történő észszerű és környezetbarát gazdálkodásról szól. Tagjaink kizárólag szabadon elérhető, helyben gyűjtött természetes forrásokat és a tájból származó felesleges vizet használnak fel, amelyet gondosan az erdei és mezei itatókba vezetnek. Minden ilyen módon hatékonyan felhasznált liter víz túlélési esélyt jelent a szarvasok, őzek és vaddisznók számára, de ugyanúgy a védett madarak, kétéltűek és rovarok számára is” – fogalmaz a Szlovák Vadászkamara.

A vadászok rendszeresen tisztítják az erdei forrásokat, kimélyítik a természetes mélyedéseket, és kis vizes élőhelyeket hoznak létre, amelyek szivacsként szolgálnak a víz megtartásához. Azzal, hogy a vizet kizárólag a szabad természetben tartják meg és osztják el, semmilyen módon nem terhelik a közműhálózatokat, sem a lakosság ivóvíz-ellátását.

Működésük segít megelőzni a vadállomány kiszáradását, és minimalizálja annak kockázatát, hogy a szomjas vad vízkeresés céljából kénytelen legyen az emberi lakóhelyek közelébe vándorolni, vagy veszélyes közutakon átkelni, így megelőzve a baleseteket és a károkat. Az itatókat úgy tervezték, hogy az egész ökoszisztémának szolgáljanak – a nagy emlősöktől kezdve a kis madarakig és a beporzókig, amelyek az utóbbi napokban közvetlenül függnek a természetben található nedvességtől.

A Szlovák Vadászkamara és a Halali televízió szerkesztősége ezennel őszinte elismerését fejezi ki minden hazai vadásznak, akik ezekben a rendkívüli napokban sem lazítanak, és gondoskodnak arról, hogy szabad természetünk ne maradjon vízellátás nélkül.

VADÁSZOK, KÖSZÖNJÜK!

Sajtóközlemény/Felvidék.ma