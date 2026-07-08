Márton Áron püspökre emlékeztek Dunaszerdahelyen

A Csallóköz szívében tartotta meg polgári estjét a Pázmaneum Társulás a Dunaszerdahelyi Római Katolikus Plébániával közösen 2026. július 6-án, a Stephaneum közösségi házban, az esti szentmise után. Tiszteletreméltó Márton Áron püspök életét és munkásságát elevenítette fel Tóth Péter Lóránt versvándor.

A rendezvénynek különleges mozzanata is volt: éppen 102 évvel korábban, a gyulafehérvári székesegyházban szentelte pappá Majláth Gusztáv Károly erdélyi püspök Márton Áront.

A megjelent egyházi és világi képviselőket – köztük Nagy Márton Gábor helyettes konzult Magyarország pozsonyi nagykövetségéről – Karaffa Attila, a Pázmaneum elnöke és Dunaszerdahely alpolgármestere üdvözölte.

Testnevelő tanárból lett versvándor, Tóth Péter Lóránt a magyar költészetet népszerűsíti a Kárpát-medencében innen és túl. Dunaszerdahelyen már tartott verses irodalmi előadást a város diákjainak a Magyar Költészet Napja alkalmából. Ezúttal a felnőtt közönséget célozta meg: a prágai magyar katolikus közösség után a csallóközi városba látogatott.

A Pro Cultura Hungarica-díjas versvándor egyórás előadásának elején arról is beszélt, hogy gyermekkori álma volt megismerni a gyönyörű Kárpát-medencét. „Egy idő után nem volt elég, hogy mindent tankönyvekből olvassak el, vagy fényképeken nézzek meg. El akartam jönni Dunaszerdahelyre, a nagy vándor, Vámbéry után, egy kicsit elmenni Pozsonyba, megnézni a koronázó várost, elmenni Gömörbe… Most már 22 országban jártam, több mint 800 településen. Itt, Felvidéken, ha jól emlékszem, már több mint 70 településen tartottam több száz előadást” – mondta az előadó.

Az est középpontjában a 20. század egyik legnagyobb magyar egyházi személyisége, Erdély legendás püspöke állt. Márton Áron a történelem legsötétebb óráiban is az emberség, a hit, a bátorság és a keresztény felelősségvállalás példájává vált. Igazi jó pásztor volt, aki mindvégig kitartott szeretett hívei mellett. Alázattal fogadta a megpróbáltatásokat, felszólalt az igazságtalanságok ellen, és életével, beszédeivel utat mutatott a reménytelenség, a csüggedés és az embertelen kommunizmus időszakában is.

A pódiumműsor a 130 esztendeje született Márton Áron életének főbb állomásait mutatta be. Az előadás különlegessége az volt, hogy Márton Áron alakja nem csupán életrajzi adatokon keresztül elevenedett meg a dunaszerdahelyi közönség előtt. A műsorban versek és prózai részletek is elhangzottak az erdélyi magyar irodalom kiemelkedő alkotóitól, többek között Sütő Andrástól, Reményik Sándortól, Dsida Jenőtől és Tamási Árontól.

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