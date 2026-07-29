640 éves Csata: ünnepi megemlékezéssel tisztelegtek a község múltja előtt

Csata község fennállásának 640. évfordulójáról ünnepi szentmisével emlékeztek meg, amelyet nagytiszteletű Rácz István plébános celebrált. A szertartást követően a helyi kultúrházban Csákvári Marian polgármester köszöntötte a meghívott vendégeket: a testvértelepülések küldöttségeit, a helyi intézmények vezetőit, a község főellenőrét, a megjelent megyei képviselőjelölteket, valamint a környező települések polgármestereit.

Csákvári Marian ünnepi beszédében felidézte a község múltját. Mint fogalmazott, a 640 év során korszakok és rendszerek váltották egymást, miközben a település folyamatosan fejlődött és gyarapodott. Történelmi áttekintést adott a levéltári források alapján ismert időszakokról. Elmondta, hogy a templom mellett álló kőkereszt a község legrégebbi emléke, amely 1773-ból származik. Az akkor épült templomot a második világháborúban a visszavonuló német csapatok felrobbantották, a jelenlegi templom pedig 1958-ban épült fel.

Kiemelte azt is,

hogy 1884-ben elkészült a Párkány–Csata, 1885-ben a Csata–Ipolyság, 1887-ben pedig a Csata–Léva vasútvonal, amelyeknek köszönhetően Csata fontos vasúti csomóponttá vált.

A faluban 1910-ben már posta is működött.

Az iskola létrejöttének ideje valószínűleg a fehér barátok, vagyis a pálosok letelepedésével esik egybe. A kántortanítóról – akit akkoriban mestertanítónak neveztek – az első írásos feljegyzés 1842-ből származik. A régi korok leggyakoribb családnevei között említette az Antal, Kovács, Szurdi, Varga, Katona, Gáspár, Raj, Molnár, Mészáros, Muzslai, Bajkai, Fehér és Dudás neveket.

Beszéde végén hangsúlyozta: napjainkban ugyan könnyebb az élet, ám az összetartás ereje megfakult.

Az életszínvonal javult, ugyanakkor lelkileg sokszor üresebbek vagyunk. Ezért arra biztatott mindenkit, hogy fordítsanak nagyobb figyelmet egymásra, mert csak így őrizhető meg a község közösségének egyensúlya. Mint mondta, feladatunk, hogy ne hagyjuk elveszni mindazt, amit az előző nemzedékek munkájukkal megteremtettek és biztos alapokra helyeztek.

Csákvári Marian immár tíz éve vezeti a Garam menti települést. Az évforduló alkalmából kitüntetésekkel és emléklapokkal mondott köszönetet a helyi intézmények, a társadalmi és kulturális szervezetek vezetőinek, valamint az önkénteseknek munkájukért. Elismerését fejezte ki a testvértelepülések vezetőinek a jó baráti kapcsolatokért, továbbá Csenger Tibor megyei alelnöknek a Csata községért végzett áldozatos munkájáért.

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