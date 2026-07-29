Mit tegyünk anafilaxiás sokk esetén?

Bár a parkban vagy az erdőben töltött idő kellemes kikapcsolódást jelent, az allergiások számára a magas pollenkoncentráció és a rovarok fokozott jelenléte gyakran megkeseríti a szabadtéri programokat. Súlyos allergiás reakció esetén akár anafilaxiás sokk is kialakulhat. A ZaMED mentőszolgálat szakemberei elmagyarázzák, hogyan ismerhető fel ez a veszélyes állapot, és miként kell elsősegélyt nyújtani.

Az anafilaxiás reakció gyakran bőrtünetekkel – viszketéssel vagy bőrpírral – kezdődik, de rövid időn belül légzési nehézség és vérnyomásesés is jelentkezhet.

A tünetek nagyon gyorsan súlyosbodhatnak, ezért semmiképpen sem szabad megvárni, hogy maguktól elmúljanak

– olvasható a szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményben.

„Míg az allergia helyi reakció, az anafilaxiás sokk az egész szervezetet érintő, életveszélyes állapot, amely másodpercek alatt kialakulhat. Elég egy méh- vagy darázscsípés, vagy egy súlyos ételallergiás reakció, és az életfunkciók összeomolhatnak” – magyarázza Patrik Brna mentőtiszt, a ZaMED Képzőközpont vezetője.

Minden másodperc számít

Mint írják, több figyelmeztető jel is arra utalhat, hogy valakinél anafilaxiás sokk alakul ki. Leggyakrabban az arc vagy a nyelv jelentős duzzanata, légzési nehézség, zihálás és fokozott izzadás jelentkezik, de hirtelen vérnyomásesés vagy ájulás is előfordulhat. Ha ezeket a tüneteket észleli, ültesse le a beteget, támassza meg, és azonnal hívja a 155-ös segélyhívó számot – figyelmeztetnek a szakemberek.

A súlyos allergiában szenvedőknek mindig maguknál kell tartaniuk az adrenalin-injektort, még egy rövid séta során is

– hangsúlyozzák.

„Amint megjelennek az anafilaxia tünetei, azonnal adja be az adrenalint a comb külső oldalába, szükség esetén akár a ruhán keresztül is. Ezt követően hívja a mentőszolgálatot. Az adrenalin értékes időt nyer, de hatása átmeneti, és az anafilaxiás sokk tünetei visszatérhetnek” – figyelmeztet a mentőtiszt.

Hogyan kezeljük a rovarcsípést?

A rovarcsípés ugyan nem minden esetben vezet életveszélyes állapothoz, de kellemetlenné teheti a természetben töltött időt. Csípés után először ellenőrizni kell, hogy a fullánk a bőrben maradt-e. „Ha igen, óvatosan távolítsa el, ezzel megelőzhető, hogy további méreg jusson a szervezetbe. Ezután mossa le az érintett területet szappannal és vízzel” – tanácsolja Patrik Brna.

A csípés helyén jelentkező fájdalom és duzzanat a szervezet természetes reakciója, amely helyi hűtéssel enyhíthető. „Helyezzen hideg borogatást az érintett területre. A hűtőből vagy fagyasztóból kivett jégakkut vagy hűtőtasakot mindig csavarja kendőbe vagy törölközőbe, hogy elkerülje a fagyási sérüléseket” – teszi hozzá a mentőtiszt.

A viszketés, a bőrpír és a duzzanat enyhítésére antihisztamin-tartalmú krémek vagy tabletták is alkalmazhatók.

PP/Sajtóközlemény/Felvidék.ma