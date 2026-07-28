Rekordszámú csapat és ízletes marhapörköltek Martoson

A Sziget Polgári Társulás szervezésében tizennegyedik alkalommal valósult meg a hagyományőrző családi nap és gasztro-főzőverseny. A megmérettetésnek otthont adó Martosi Rendezvényliget hamar megtelt versenyzőkkel és érdeklődőkkel.

Idén rekordot jelentő 25 csapat képviseltette magát, amelyek tagjai számára a marhahús jelentette a főzőverseny központi alapanyagát. Ekkora érdeklődésre a rendezvény 14 éves történetében még soha nem volt példa. A feladat marhapörkölt készítése volt, amelyet ki-ki a saját bevált praktikái vagy éppen a nagymama féltve őrzött receptje alapján készített el, a finom falatok mellé pedig nokedli, krumpligombóc és friss kenyér járt köretként.

A rendezvény a gasztronómia mellett az egészséges és változatos táplálkozásra is ráirányította a figyelmet.

Európai viszonylatban a magyar konyha az utóbbi évtizedekben jóval kevesebb marhahúst tálal fel, aminek fő oka elsősorban a marhahús magasabb árában keresendő. A Karinthy Frigyesnek tulajdonított híres 1930-as évekbeli reklámszlogen ma is aktuális, hiszen a nemesebb részekből ritkán készülnek otthoni ünnepi fogások, pedig a mértékkel fogyasztott marhahús kiváló vas-, B-vitamin-, cink- és magnéziumforrás. Elkészítése jótékony hatással van a gyerekek, a serdülők és az idősek szervezetére egyaránt. A helyi közösségek számára különösen fontos lenne a hazai és a környező országbeli vágómarha-tenyésztés fellendülése, hogy az üzletekben ne az apróbetűs címkéket kelljen böngészni a származási helyért.

Szigorú szakmai zsűri és nemzetközi mezőny

A háromtagú szakmai zsűrinek nem volt könnyű dolga a 25 versenymű értékelésekor. A zsűri elnöki tisztét Illés Levente, a búcsi Attila Malom főszakácsa töltötte be, munkáját pedig Redecký Gyula szakács és önkormányzati képviselő, valamint Bugár Gergely magánvállalkozó és rendezvényszervező segítette, aki emellett az egész napos jó hangulatért és a profi konferálásért is felelt.

A szervezők számára nagy örömöt jelentett, hogy nemcsak a környékbeli településekről – mint Ógyalla, Ímely vagy Naszvad – és a helyiek köréből érkeztek versenyzők, hanem Magyarországról is. Képviseltette magát a Balaton mellől Lengyeltóti és Inota, valamint Öskü testvértelepülés csapata is fakanalat ragadott, ahonnan egy több mint 40 fős delegáció érkezett Martosra.

A nap folyamán a legkisebbeket hagyományos fajátékok és ugrálóvár várta, emellett az Ógyallai Aranyszarvas Íjászklubnak köszönhetően az íjászatot is ki lehetett próbálni.

A zenei felhozatalról és a jó hangulatról nagyszerű fellépők gondoskodtak: a jó ebédhez szóló nótákért és a népszerű operettekért Szlezák Erika és Cséfalvay Zsolt felelt, But Enikő akusztikus gitárkísérettel varázsolta el a közönséget magyar és angol dalokkal, a napot záró retro slágerekről és a felejthetetlen buliról pedig a Discoctail gondoskodott.

Minden csapat értékes ajándékkal tért haza. Az élen a martosi helyi nyugdíjasklub tagjaiból álló Szépkorúak csapata végzett, megszervezve az első helyet. A dobogó második fokára a Balatoni Gasztro Arcok állhattak fel, míg a harmadik helyet az ímelyi A barátok csapata szerezte meg. A rendezvény különdíját az Ógyallai Csemadok érdemelte ki, a legszebb tálalásért járó elismerést pedig a katonabarátokból álló Pőstyéni olajbogyók csapata vehette át.

A jó pörkölt titka és a közösségépítés ereje

Illés Levente zsűrielnök a kiértékeléskor hasznos praktikus tanácsokkal is gazdagította a jelenlévőket. Elmondta, hogy a pörkölthöz a legszaftosabb hús a hátszín, a fartő, a lábszár vagy a vesepecsenye, amelyet mindig a rostokra merőlegesen kell felszeletelni, elkerülve, hogy a hús szálas és rágós maradjon. Hangsúlyozta, hogy olaj helyett érdemes zsírt – leginkább füstölt szalonnából kiolvasztott zsiradékot – használni, a sűrű szaft titka pedig a megfelelő mennyiségű hagyma, amelyből egy kilogramm húshoz két közepes fej elegendő.

A pörköltet kevés vízzel, alaplével vagy a főzés utolsó perceiben hozzáadott jó minőségű száraz vörösborral, rövid lében, lassú tűzön kell főzni. Összegzésként

kiemelte, hogy érzéssel és ösztönösen a legjobb főzni, az elmúlt évek kínálatához képest pedig kiemelkedő színvonalú versenyművek születtek.

Erdélyi Zoltán, a Sziget Polgári Társulás elnöke értékelésében rámutatott, hogy az együtt főzésnek rendkívüli közösségépítő ereje van, hiszen a zöldségaprítás, a kavargatás és a tűzrakás közben természetesen indulnak meg a beszélgetések, közelebb hozva egymáshoz az embereket. Kiemelte, hogy a közös emlékgyártás, a határon inneni és túli barátságok ápolása a legfontosabb hozadéka a rendezvénynek. Köszönetet mondott minden csapatnak, segítőnek és érdeklődőnek, akik jelenlétükkel hozzájárultak a 14. martosi családi nap és főzőverseny sikeréhez.

Miriák Ferenc / Felvidék.ma