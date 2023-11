A garamsallói borászokat tömörítő Vinariam Polgári Társulás 2019-es megalakulása óta évről évre igényesebb és több tevékenységet fejt ki. Céljuk nemcsak az, hogy az egykori hegyközségek mintájára összefogják a tevékeny szőlészeket-borászokat, de az is, hogy tevékenységükkel felhívják a figyelmet erre a borrégióra.

A garamsallói szőlőhegy nagy hagyományokra tekint vissza. A zselízi kastélyt és a nagy kiterjedésű uradalmat is kiépítő Esterházy családnak Nagypeszek mellett itt is volt szőlőterülete, illetve egy nem akármilyen borospincéje is, aminek felszíni épülete két részből áll, amit a föld alatt U alakban köt össze a pincerész. Mérete akkora, hogy több ezer literes hordókat is tartalmazott. Sőt, mutatóban a mai napig őrzi kincseit, viszont idegen, magánkézbe kerülve a falu és a széles nagyközönség előtt sajnos zárva van.

A településhez, a szőlőhegyhez, illetve a szűkebb térséghez kötődik a régió legismertebb „borunikumja” a szomszédos nagypeszeki, egykori Esterházy-birtokon 1974-ben kinemesített Peszeki Leányka is (ennek története ide kattintva olvasható el).

Ezekre a hagyományokra alapozva építi tevékenységét a Vinariam PT azzal a céllal, hogy a több évszázados hagyományos, kézműves szőlő- és bortermelés tudományát átörökítse a jövő és a fiatal generáció számára.

Egész éves programsorozatuk révén az érdeklődők betekintést nyerhetnek és gazdag élményeket szerezhetnek a kulturált borkóstolás, a szőlőtermelés és a borkészítés rejtelmeibe.

Az aktív közösség januárban Vince-napi vesszővágást tart a Felső-hegyen; áprilisban Szent György-napi „kilövés” hagyományőrzést a Gizella-lakban; június 4-én történelmi megemlékezés keretében gyújtják meg a nemzeti összetartozás tüzét szintén a Gizella-lakban, a Vár-Lak birtokán augusztus folyamán nemzetközi Lajos-napokat tartanak a szüreti felkészülés jegyében; novemberben Márton-napi újbormustra a program, az óév utolsó napján pedig tűzgyújtással búcsúztatják el az évet, felelevenítve a Lencsés-tó legendáját.

A legnépesebb rendezvény kétségkívül a Márton-napi újbormustra, amelyet idén a kultúrházban tartottak meg.

Az eseményen helytörténeti és közösségi beszámolóval egybekötött köszöntőt tartott a Mészáros házaspár, Zsuzsanna és Lajos, majd általános szőlő- és borismereti kulturális előadást tartott dr. Kismarjai Balázs, az ELTE külső munkatársa-tanára, valamint bemutatta a tokaji borászatukat és boraikat a Bősről származó Bodó Judit. Az interaktív előadások borkóstolóba csaptak át, amit végül egy libalakoma zárt a Csörgő család felajánlásából, melyet Pásztor Norbert borász és szakács készített el kemencében. A finom falatok fogyasztása közben pedig tér nyílt a helyi borászok újborainak kóstolgatására is. A nagy sikerű rendezvényen összesen 10 borász mutatta be borait, amelyeket a közönség nagy elismeréssel fogyasztott.

A jeles alkalmon részt vett Csenger Tibor, Nyitra megye alispánja is, aki a szomszédos Kisölvedről származik, így jó ismerője a térségnek, a boroknak és az ebben rejlő kitörési potenciálnak.

„Meggyőződésem, hogy a szőlő- és borkultúra ezen a vidéken egy olyan érték, amire építeni lehet, ami az idegenforgalmat is képes előre lendíteni. Ahhoz viszont, hogy ez megvalósuljon, elengedhetetlen a helyi termelők áldásos munkája és összefogása, hogy intézményes formában történhessenek a fejlesztések. Az egyesület kiadványa megyei támogatásból valósult meg, aminek nagyon örülök, hogy a megye – bár szerény eszközökkel –, de hozzá tud járulni valamilyen formában”

– mondta el Csenger.

„Örömmel tölt el, hogy remekül sikerült ez az alkalom. Eddig a környéken nem igazán volt szokás a Márton-napi újborkóstolás, ezért remélem, hagyománnyá válik. A szőlőtőkétől a pohárig a termelő rögös, nehéz utat jár be. Év közben a szőlő gondozása mellett nem lehet lazítani, pihenni, ezért is keressük a lehetőséget, hogy közösségben értékelhessük, élvezhessük munkánk eredményét, a borainkat. Igyekszünk valamennyi rendezvényünkre színvonalas szakmai előadásokat is biztosítani, hogy fejlődjünk, tanuljunk”

– tette hozzá Mészáros Zsuzsanna, a Vinariam PT alelnöke.

(Csonka Ákos)