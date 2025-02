Az ellenzék szerint Fico lépéseivel a káoszt erősítette meg

Robert Fico kormányfő csütörtökön elismerte, hogy továbbra is káosz uralkodik a kormányban – mondta Michal Šimečka, a PS elnöke a személyi változásokra vonatkozó javaslatra reagálva, amelyet a kormányfő csütörtökön nyújtott be Peter Pellegrini köztársasági elnöknek.

Az ellenzéki párt vezetője rámutatott, hogy a kormányfő már február 17-én 79 képviselőt akart megszerezni a kormány támogatásához.

„Ma február 27-e van, és most jelentette be, hogy nagy nehezen 76-ot sikerült összeszedni.

Vagyis beismerte, hogy folytatódik a káosz. Ez a legszűkebb többség, amiről ő maga is azt mondta, hogy lehetetlen így kormányozni”

– közölte Šimečka, és hozzátette, az egyetlen valódi kiút ebből a helyzetből az előrehozott választás.

Az SaS arra mutatott rá a beterjesztésre reagálva, hogy logikátlan döntések születtek. „A kormányban megegyezés született arról, hogy Huliak a sportminiszter, Fico a legfőbb erkölcsi nagyság, a nap éjszaka kel fel, az eső felfelé esik, és mindenki érti, amit Andrej mond” – írták a liberálisok a közösségi hálón.

A Slovensko mozgalom szerint a köztársasági elnök csütörtökön meghazudtolta magát. „A választások előtt tisztességet és szakmaiságot ígért. Erre olyasvalakit nevez ki sportminiszternek, aki gyalázza a nőket, és annyit ért a sporthoz, mint tyúk az ábécéhez” – írta a mozgalom, hozzátéve, hogy

Pellegrini csütörtöki lépésével csak azt erősítette meg, hogy »a miniszterelnök kezére játszik«.

A miniszterelnök csütörtökön a köztársasági elnök elé terjesztette a kormányban végrehajtandó személycserékre vonatkozó javaslatát. A kormányfő által benyújtott javaslat része a kormányt támogató nyilatkozat, és a kormányprogram is, amelyet aláírt a négy frakció nélküli képviselő.

Fico reméli, rövid időn belül egy második javaslatot is az államfő elé terjeszt. A kormányfő egyetért az államfővel abban, hogy a személyi kérdéseket érintő javaslatokról szóló döntés a parlament elnökének megválasztására is kiterjedhet. Az elnöki hivatal megerősítette, hogy a miniszterelnök javaslata érinti Dušan Keketi (SNS-jelölt) idegenforgalmi és sportminiszter visszahívását is, akit Rudolf Huliak frakció nélküli képviselő vált a miniszteri székben.

TASR/Felvidék.ma