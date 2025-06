Tematikus műsorok és filmklasszikusok a közmédia csatornáin az ünnepi hétvégén

Színes ünnepi műsorkínálat várják a Duna, Duna World, M5 és M2 Petőfi TV csatornák nézőit a június 7. és 9. közötti pünkösdi hétvégén. A csíksomlyói búcsú élő közvetítése mellett számos hazai közönségkedvenc film kerül képernyőre. A közmédia rádiócsatornái szintén tematikus kínálattal köszöntik pünkösd ünnepét.

A pünkösd nemcsak egyházi ünnep, hanem a közösség, a hagyományok és a kultúra találkozása is – ezt ünnepli a közmédia is tartalmas és sokszínű műsorkínálatával. A Duna, a Duna World, az M5 és az M2 Petőfi TV csatornán három napon át vallási, kulturális és szórakoztató programok várják a nézőket.

A pünkösdi hétvége szombatján, az ünnep megalapozásaként élőben követhetik a csíksomlyói búcsú megható eseményeit a Dunán.

A keresztény világeseményen több százezer zarándok gyűlik össze a hit és az összetartozás jegyében. A búcsú közvetítése előtt, 10 órától ünnepi élő műsorral, a stúdióból jelentkezik a csatorna: vendégekkel és helyszíni tudósítással hangolódhatnak az eseményre. 11:30-tól kezdetét veszi a pünkösdi szentmise, amelyet élőben közvetít a Duna.

A Hogy volt?! ünnepi különkiadása Lélek és a Múzsa címmel jelentkezik: Ákos, Szarka Tamás és Lázár Kovács Ákos teológus beszélgetnek hitről, zenéről és inspirációról.

A Duna pünkösdvasárnap 13:30-tól kezdődő, Ízőrzők című műsorában a varsányi ünnepi hagyományokat és ételeket ismerhetik meg, majd 14:10-től a klasszikus Egy magyar nábob című film látható.18:45-től a Teremtő erő című dokumentumfilm mutatja be a hit és az alkotás kapcsolatát. Főműsoridőben két figyelemre méltó alkotást ad a csatorna: 21 órakor érkezik a Fatima című történelmi dráma, majd 22:55-től az Ignác című filmben Szent Ignác életútját idézik meg.

A Duna World 22:05-től egy különleges portréfilmmel jelentkezik: a Hegyeken, völgyeken zengedezve járnék című alkotás Nyisztor Ilona csángó énekesnő életét és küldetését mutatja be. Az M5 csatornán 21:30-kor kezdődik a Don Carlo Gnocchi olasz pap igaz történetét bemutató A könyörületesség papja című dokumentumfilm-sorozat első része, míg az M2 Petőfi TV 21:05-kor A Csontbáró – Titkok című új magyar filmet tűzi műsorára, amely a székely közösség legendás alakja, Orbán Balázs történetét meséli el.

Pünkösdhétfőn a Duna családi és klasszikus filmekkel várja a nézőket: 10:25-kor a Tüskevár, 13:40-től a Macskafogó 2. része, 15:30-tól pedig a Kárpáthy Zoltán című történelmi film kerül adásba. Délután 16:55-tól premierben látható Fény a sötétségben – Teréz anya öröksége címmel egy 60 perces dokumentumfilm, amely Kalkuttai Szent Teréz máig élő örökségét, áldozatos munkájának gyümölcseit mutatja be. 20:45-től egy romantikus klasszikus, a Királylány a feleségem, majd 22:30-től a bűnügyi filmek kedvelőit a Maigret és a Saint-Fiacre ügy szórakoztatja.

A Duna World a népművészet és örökség témái köré építi hétfői kínálatát. Kiemelkedik közülük a 17:40-kor kezdődő Fába vésett történelem, majd egy órával később a Csillagösvényen című film, valamint a 22:25-től látható, MMM – Válaszút vándora című dokumentumfilm, amely Kallós Zoltán életművét idézi meg.

Június 6-án, pénteken a Librettó különleges pünkösdi adással jelentkezik az M5 műsorán. Bemutatja a csíksomlyói búcsú történetét és vallási jelentőségét, vendégként Császár Angela színművész mesél a hit megtartó erejéről. A műsor beszámol egy kolozsvári pünkösdi koncertről, és ízelítőt ad a hagyományos pünkösdi ételekből a Kultúrfalat rovatban. Csíksomlyóról élőben is bejelentkezik a csatorna riportere, hogy bemutassa, mi történik egy nappal búcsú előtt a helyszínen. Az M5 hétfőn egész nap tematikus műsort ad, délelőtt rövidebb adások láthatók: a Hagyaték – Tüzes nyelveknek szólása – Pünkösdi gondolatok, a Pünkösdölő, az Ecsetvonások székelyesen, valamint Orbán Balázs nyomában című filmek mélyebb gondolatok és történelmi érdekességek felfedezésére hívják a nézőket. A Könyörületesség papja című film második része 21:30-as kezdettel zárja a napot.

A zenekedvelőknek is kedvez az ünnep: az M2 Petőfi TV hétfőn 20:50-től adja a Mandoki Soulmates – Utopia for Realists – Live in Budapest 2021 koncertfelvételét, amelyben a magyar zenei hagyományok elevenednek meg egy grandiózus koncertben.

A Kossuth Rádió is tartalmas műsorfolyammal mutatja be a keresztény ünnep lelki és kulturális vonatkozásait. Vasárnap reggel 9 óra után a Pünkösdi harangszó Veszprémből szól, míg pünkösdhétfőn különleges riportok és beszélgetések színesítik a programot. 13 óra után magyar misszionáriusok indiai szolgálatába nyerhetnek betekintést, majd az esztergomi Keresztény Múzeum 150 éves jubileuma kapcsán hallhatnak értékes történeti és művészeti háttérinformációkat. 18:30-tól a pünkösdi hagyományok gazdag világát idézi fel Benedek Csaba néprajzkutató, aki egyházi és népi nézőpontból is megvilágítja az ünnep jelentőségét.

A Dankó, a Petőfi és a Bartók Rádió az ünnephez illő zenei- és műsorkínálattal jelentkezik. A közmédia két gyerekeknek szóló csatornája, a Csukás Meserádió és az M2 gyereknyelven mesél pünkösd jelentőségéről műsoraiban.

MTVA/Felvidék.ma