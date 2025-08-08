Az ügyvédi kamara bírálja a gyanúsítottak jogainak elégtelen védelmét

A Szlovák Ügyvédi Kamara (SAK) élesen bírálja a gyanúsított személyek védőügyvédhez való hozzáférésének szerinte elégtelen garanciáit. A kamara arra figyelmeztetett, hogy az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indít Szlovákia ellen amiatt, hogy az ország nem ültette át megfelelően azt az uniós irányelvet, amely szabályozza a védelemhez való jogot. Ennek kapcsán javaslatokat kíván tenni az Igazságügyi Minisztériumnak a büntetőeljárási törvény módosítására – tájékoztatta a TASR hírügynökséget Pavol Kubík, a kamara sajtóosztályának munkatársa.

„A védelemhez való jog garantálása a Szlovák Köztársaság Alkotmányából, a hazai jogszabályokból és nemzetközi kötelezettségeinkből fakad. E jogok következetes betartása nem lehet csupán külső nyomás és hazai vagy nemzetközi szervek ismételt figyelmeztetéseinek eredménye. Ez a demokratikus értékek és az emberi jogok iránti valódi tisztelet megnyilvánulása kellene hogy legyen. Szlovákiának hatékony eszközöket kell kialakítania a bűnözés feltárására, de a bűnelkövetés elleni harc soha nem lehet sikeres az alapvető jogok – így a gyanúsítottak jogainak – következetes tiszteletben tartása nélkül” – fogalmazott Tomáš Kamenec, a kamara elnöke.

Mint kiemelte, az Európai Bizottság azt rója fel Szlovákiának, hogy nem hajtotta végre teljeskörűen a védőügyvédhez való hozzáférést szabályozó uniós irányelvet.

Az uniós testület hivatalos közlése szerint

„továbbra sem világos, milyen jogokat gyakorolhatnak a gyanúsított személyek, és milyen körülmények között”.

Kubík rámutatott, hogy a Szlovák Ügyvédi Kamara hosszú ideje figyelmeztet az ezzel kapcsolatos problémákra. Bár történt bizonyos előrelépés, a jogi szabályozás továbbra is pontosításra szorul. Mint mondta, a megoldás az lehet, ha a jogalkotás egységesíti a kötelező védelem indokait a gyanúsítottak és a vádlottak esetében.

