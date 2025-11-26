Úton a művészettel – kiállítás képeken

A Lévai Regionális Művelődési Központ széleskörű tevékenységet folytat. Ezt tükrözik a havi rendszerességgel megszervezett kiállítások is. A képzőművészet, rétegkultúra, néphagyomány mellett helytörténeti tárlatoknak is helyt ad a művelődési központ kiállítótere. Az Úton a művészettel című kiállítás a vándorbábszínházas és körhintás Szajka (Sajka) dinasztiának állít emléket.

A família több generáción át járja a tágabb régiót klasszikus körhintáival. Már több mint egy évszázada őrzik a vurstli miliőjét, szórakoztatva a közönséget. Az első generációk még vándor bábelőadásokkal járták a környéket. Később mozielőadásokkal színesítették a programjukat. A némafilmek korában már mozgóképvetítéssel foglalkoztak. A körhinta és a kiegészítői is hamar megjelentek a családnál. Napjainkban is járják az országot, a magyarok lakta vidékek visszatérő vendégei.

A kiállítás egyrészt felöleli a família gazdag múltját számos magyar nyelvű kordokumentummal, a családi archívumból származó fotográfiákkal.

A ma is aktív, vándorló család jelenlegi helyzetét is górcső alá veszi a tárlat. A legutolsó fotók idén nyáron készültek egy Léva környéki község falunapján.

A bábszínház egykori bábjai szintúgy megtekinthetőek a kiállítótérben. A família vándorló életmódjával a művészetet és a szórakoztatást vitte el a legapróbb falvakba. Az általuk bemutatott bábszínházi előadás, bűvészmutatványok, avagy a mozgóképvetítés és a cirkuszi mutatványok mind a közösségeket szolgálták és bizonyos értelemben szolgálják ma is.

A kiállításhoz kapcsolódóan egy rövidfilm és egy 70 oldalas kiadvány is készült. A kiállítás december 12-ig tekinthető meg a Lévai Regionális Művelődési Központ termében.

A szerző felvételei.

Pásztor Péter/Felvidék.ma