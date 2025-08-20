Home Itt és Most Komolyabb takarékoskodás vár a minisztériumokra
Komolyabb takarékoskodás vár a minisztériumokra

Fotó: a mezőgazdasági tárca honlapja

Az újabb konszolidációs csomag keretében komolyabb takarékoskodás vár a minisztériumokra, mint eddig – jelentette ki a kormány szerdai ülése után Richard Takáč (Smer-SD) mezőgazdasági és vidékfejlesztési miniszter.

„Tavaly úgy takarékoskodtunk a minisztériumokban és a hozzájuk tartozó intézményekben, hogy az alkalmazottak 10%-át elbocsátottuk. Úgy látom, az újabb takarékoskodás még komolyabb lesz a tárcáknál és az egész államigazgatásban” – tette hozzá.

További konkrét intézkedések ismertetését korainak nevezte. „Az lesz a lényeg, mekkora konszolidációt kell végrehajtaniuk az egyes tárcáknak” – mondta.

A megyék számának csökkentését Takáč technikailag kivitelezhetetlennek nevezte az uniós támogatások lehívása miatt.

„A megyék hívnak le bizonyos támogatásokat ebben a programozási időszakban, továbbá a strukturális alapokból. Ezek elvesznének. Technikailag megoldhatatlan. De elképzelhetőnek tartom, hogy széles társadalmi vita kezdődjön a megyék számáról. Kormánypárti és ellenzéki megyeelnökök és polgármesterek is vannak. Ilyen reformba az egész politikai palettát be kell vonni” – szögezte le.

„A koalíciós megállapodás ránk eső részét a mi tárcánknál betartjuk. Biztos, hogy lesznek elbocsátások” – tette hozzá az agrárminiszter.

TASR/Felvidék.ma

