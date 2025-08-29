A lakosság harmada nem tud elmenni nyaralni

A lakosság harmada nem engedhet meg magának egyhetes nyaralást sem, az európai átlag 27%. A fő ok a magas hazai létfenntartási költségek és az infláció – közölte elemzésében a Finax társaság.

„Az elsődleges ok a hazai árak gyors emelkedése, a háztartások bevételeinek csökkenése, illetve a külföldi árak. Emellett a hazai fizetések alacsonyabbak, mint a külföldiek,

a vásárlóerő 15,3%-kal marad el az uniós átlagtól, ezért sokaknak elérhetetlen luxus a nyaralás”

– mondta Linda Gáliková, a cég munkatársa.

További ok, hogy Szlovákia javarészt rurális ország, és egyes rétegekben nincs akkora hagyománya az utazásnak, mások pedig az alapvető létfenntartási szükségletek fedezését próbálják biztosítani.

Szlovákia a 8. az EU-ban a nem nyaraló lakosságot tekintve, Romániát, Görögországot, Bulgáriát, Magyarországot, Portugáliát, Spanyolországot és Horvátországot előzi meg.

A lista élén Izland, Luxemburg, Svédország és Norvégia áll. „Ami jó hír, hogy csökken azok száma, akik nem tudnak elmenni nyaralni – 2014-ben az arány még majdnem 50% volt” – tette hozzá a társaság.

TASR