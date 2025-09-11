Home Itt és Most Megint a nyugdíjasok kerülnek a csalók célkeresztjébe
Megint a nyugdíjasok kerülnek a csalók célkeresztjébe

Álellenőrökre figyelmezteti a nyugdíjasokat a Szociális Biztosító

depositphotos.com

Álellenőrökre figyelmeztet a Szociális Biztosító (SP), akik nyugdíjátszámolás ürügyén próbálnak bejutni idős emberek otthonába. Hamis igazolványt mutatnak fel és mindenáron be akarnak jutni a lakásba, házba. Azt állítják, az átszámításnak köszönhetően emelkedik a nyugdíj.

„A Szociális Biztosító munkatársai egyáltalán nem végeznek ilyen tevékenységet, nincs joguk belépni az ügyfelek otthonába, és nem kérnek készpénzt, sem banki átutalást”

– közölte honlapján a biztosító.

A nyugdíjak átszámítását és valorizálását automatikusan végzi a hivatal, ehhez nem kell felkeresni az ügyfeleket. Főleg Nyitra megyében bukkantak fel ilyen álellenőrök, de feltételezhető, hogy más régiókban is próbálkoznak. Ellenőrök csupán egyetlen esetben keresik fel a Szociális Biztosító ügyfeleit: ha a táppénzen levőket ellenőrzik, de akkor sem lépnek be a lakásba.

Az ellenőrök sosem lépnek be az ügyfél lakásába, és sosem kérnek készpénzt

– hangsúlyozta a biztosító.

TASR/Felvidék.ma

 

