Home Itt és Most A rendőrök szerdán tüntetnek az igazságos béremelésért
Itt és Most

A rendőrök szerdán tüntetnek az igazságos béremelésért

„Nem lehet halogatni a rendőrök bérének emelését”

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Fotó: Polícia SR facebook

Igazságos béremelésért tüntet szerdán, szeptember 17-én a Rendőr Szakszervezet.

A tiltakozás összehívásáról pénteken, szeptember 12-én döntött a Rendőr Szakszervezet alapszervezeteinek tanácsa.

A tüntetés 10 órakor kezdődik Pozsonyban, a parlament előtt. Felszólítják a szlovák kormányt, hogy tartsa tiszteletben a korábbi tárgyalásokon született megállapodásokat.

A tüntetés kiváltó oka Ladislav Kamenický (Smer-SD) pénzügyminiszter bejelentése, hogy a kormány nem valorizálja a béreket az államigazgatásban.

„Nem lehet halogatni a rendőrök bérének emelését, hiszen már három éve nem volt valorizáció, holott a belügyminisztérium vezetése is rendre beismeri, hogy a helyzet tarthatatlan és új bértáblát kell kidolgozni, vagy legalább rendszeresen valorizálni” – közölte a szakszervezet.

Emellett a Rendőr Szakszervezet bírálja azt is, hogy a kormány nem tartja tiszteletben a kollektív szerződésről szóló tárgyalások „de facto” végleges eredményét.

„A tanács azt is kéri a kormánytól, hogy ne fossza meg a szakszervezetet a kollektív tárgyalás lehetőségétől, és a kollektív szerződésről szóló tárgyalás jogát a 2026 állami költségvetésről szóló törvényben is rögzítse” – tette közzé a szakszervezet.

tasr/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Magyar Szövetség: a kormány aránytalanul nagy terhet róna...

Új gyógyszertörvény előkészítése

A kormány a vallási ünnepek korlátozásával megsérti a...

A külföldi egyetemi tanulmányok jóval drágábbak, mint a...

A hét végéig 62 strandnak volt érvényes működési...

Valószínűleg nem könnyítik meg a sífelvonók kiépítését a...

Kamenický szerint gyors intézkedések nélkül gazdasági károk fenyegetik...

A pénzügyminiszter javaslatairól tárgyal a parlament a pénteki...

„Nekünk minden magyar számít, és mi is számítunk...

Nemcsak az országban, hanem egész Közép-Európában egyedülálló a...

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma