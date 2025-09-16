Díjátadás Budapesten a Szervátiusz Szalonban

Huszonkettedik alkalommal adták át ünnepélyes keretek között a Szervátiusz-díjakat Budapesten, az alapítvány székházában tegnap, Szervátiusz Jenő halálának 42. évfordulóján.

A díjátadón ismert művészek és korábbi kitüntetettek vettek részt.

A díjakat odaítélő Szervátiusz Alapítványt a 2018 áprilisában elhunyt Szervátiusz Tibor szobrászművész feleségével közösen alapította 2003-ban, édesapja, Szervátiusz Jenő születésének 100. évfordulóján. Egyúttal édesapja emlékére létrehozta a Szervátiusz Jenő-díjat azzal a céllal, hogy felhívja a figyelmet a Kárpát-medencében alkotó magyar művészek munkásságára.

Mint ismeretes, a Szervátiusz-hagyatékot Szervátiusz Klára, az alapítvány elnöke őrzi.

Elkötelezett híve az értéket őrző művek ismertetésének és bemutatásának, de legfőképpen az utókor tehetségeinek felkarolásának. A díjat azoknak adományozzák, akik a nemzet megmaradásáért dolgoznak.

Az alapítvány székházában évente a művészet világának több ágából (ének, zene, hagyományok stb.) szerveznek programokat, amelyek kiemelkedő része az évenkénti díjátadás. A díjazottak között főként erdélyi tehetségek szerepelnek, ösztöndíj-átadásokkal egybekötve, de már felvidéki díjazottak is vannak köztük.

Szabó Ottó festőművész és Nagy János szobrász is megkapta már a Szervátiusz-díjat. Győrfi Lajos szobrász – a párkányi II. Sobieski János lengyel király, valamint több felvidéki szobor alkotója – szintén néhány évvel ezelőtt vehette át a kitüntetést.

Az idei ünnepélyes díjátadón ketten kaptak Szervátiusz Jenő-díjat és ösztöndíjat: Makoldi Sándor magyar szobrászművész a nemzeti kultúra gyökereit is felmutató, magas színvonalú művészetéért, valamint Hayde Tibor építész, akinek méltatásában Turi Attila erős hitet tett az organikus magyar építészetben elért érdemei mellett.

A Szervátiusz Tibor-ösztöndíjat idén is erdélyi diák vehette át: a marosvásárhelyi Kis Evelyn, a Művészeti Líceum tanulója egy esztendőn keresztül kap támogatást a Szervátiusz Alapítványtól.

Az est vendége volt Závogyán Magdolna kulturális államtitkár, aki méltatta az alapítvány munkáját:

„Szervátiusz Jenő és fia, Szervátiusz Tibor csodálatos élete és művészete meghatározó része a magyar–erdélyi kulturális örökségnek, megkerülhetetlen lenyomata annak az identitásnak, amely lelkünk legmélyéről születik” – kezdte beszédét az államtitkár.

„Lenyűgöző és felemelő a harmónia, a folytonosság ősi ereje, amely e két egészen különleges egyéniséget és életművet összefűzi. Valahogy így kellene lennie mindig. A következő generációk kezébe kell adni a fáklyát – mert ez a dolgok rendje. Azért vagyunk itt, hogy ezt megtegyük. A Szervátiusz-díjak nem egyszerű, udvarias elismerések, hanem a fáklya átadása évről évre.

Aki elnyeri ezt a díjat, annak küldetése van: küldetése a névadó művészóriások szellemében tovább alkotni, életpéldával tanítani és közösséget építeni.”

Szervátiusz Klára elnök ajándékba adta dr. Vejkey Imrének, a Parlament imaszobája létrehozójának Szervátiusz Jenő Madonna-domborművét, amely ezentúl a magyar Országházban sugározza erejét.

Az est művészi közreműködője Szabó Dániel cimbalomművész volt.

