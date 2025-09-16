Már 200 ezer követője van a Dankó Rádiónak

A magyar zene rádiója nemcsak az éterben, hanem a digitális térben is egyre nagyobb közönséget vonz: a Dankó Rádió hivatalos Facebook-oldalát immár több mint 200 ezer felhasználó követi.

A közszolgálati rádióadó, amely 2012-ben indult el a legnépszerűbb operettslágerek, örökzöld dallamok, magyarnóták, illetve a cigányzene, a népzene és a világzene otthonaként, mára az egyik legnépszerűbb tematikus rádiócsatornává vált Magyarországon. A Dankó Rádió a magyar zenei hagyományok ápolásával, valamint élő koncertközvetítéseivel és kulturális tartalmaival nemcsak hallgatottságban ér el szép eredményeket, hanem a közösségi médiában is aktív, lelkes közönséget épített ki.

A több mint 200 ezres közösség aktivitását jól jelzi, hogy a bejegyzésekhez rendszeresen érkeznek reakciók és hozzászólások.

A közmédia rádiócsatornájának jelenléte a közösségi médiában lehetővé teszi, hogy a magyar zenei értékek szélesebb közönséghez jussanak el, miközben felülete folyamatosan archív és friss videós, illetve képi és szöveges tartalmakkal egyaránt gazdagodik.

A Dankó Rádió hivatalos Facebook-oldala minden szempontból kiemelkedő: a rádió által közzétett posztok rendszeresen több tízezer emberhez jutnak el, a zenékhez, műsorokhoz és fellépésekhez kapcsolódó tartalmak pedig különösen népszerűek a hallgatók körében. A közösség mérete és aktivitása egyértelműen mutatja: a Dankó Rádió a hagyományos zenei értékek és a digitális platformok ötvözésével olyan élményt kínál, amely egyszerre őriz értékeket, szórakoztat és közösséget is teremt.

Dankó Rádió – a magyar zene rádiója országszerte több, mint 53 frekvencián.

