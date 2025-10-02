Home Ajánló Kórusimprovizációs műhelyre invitál a Kodály Zoltán Daloskör
Kodály Zoltán Daloskör fellépése a deáki római katolikus templomban (Neszméri Tünde/ Felvidék.ma, archív)

A galántai Kodály Zoltán Daloskör szeretettel meghív minden érdeklődőt a Ballada és versek – Hagyomány és megújulás a kórusművészetben című különleges programjára, amely 2025. október 11-én, szombaton kerül megrendezésre a galántai kultúrház esztrádtermében. 14 órától nyilvános kórusimprovizációs műhely, 18 órától koncert várja az érdeklődőket.

A rendezvény vendége lesz Budapestről a Csíkszerda Improvizációs Kórus és vezetőjük, Tóth Árpád, Artisjus-díjas karnagy, aki 14 órától rendhagyó kórusimprovizációs műhelyt tart.

Tóth Árpád a Csíkszerdában végzett önkéntes karnagyi munkája mellett a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetemen tanít, valamint rendszeres vendégelőadó Európa-szerte és távolabbi országokban is.

A workshop mindenkinek szól, akit megérint az éneklés világa, vagy aki kíváncsi arra, milyen élmény pusztán énekhanggal közösen életre hívni valami igazán különlegeset. Ez a rendhagyó kóruspróba nyilvános, bárki csatlakozhat a galántai és a budapesti kórushoz.

18 órától a közönséget egy egyedülálló koncert várja: a Csíkszerda kórus Molnár Anna balladáját dolgozza fel, míg a Kodály Zoltán Daloskör megénekelt versekkel lép színpadra.

A workshopon és a koncerten a részvétel ingyenes.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma

 

