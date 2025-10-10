X. Hol volt, hol nem volt… mesefesztivál

A Komáromi Regionális Művelődési Központ a MARIANUM Egyházi Iskolaközpont együttműködésével immáron tizedik alkalommal valósítja meg a Hol volt, hol nem volt… c. mesefesztivált a Komáromi járás magyar tannyelvű óvodáinak, alapiskoláinak és nyolcosztályos gimnáziumainak tanulói részére.

A mesemondó verseny és a képzőművészeti alkotópályázat témája ezúttal: Mesék Mátyás királyról. Jelentkezni lehet:

Mesemondó verseny magyar nyelven (óvodák, alapiskolák és nyolcosztályos gimnáziumok – kategóriák szerint) Képzőművészeti alkotópályázat (óvodák, alapiskolák és nyolcosztályos gimnáziumok – kategóriák szerint)

A mesemondásra jelentkezők a járási fordulón 2025. december 12-én mérettethetik meg magukat, 08:30 órai kezdettel a MARIANUM Egyházi Iskolaközpontban, Király püspök utca 30, 945 01 Komárom, a legjobb pályamunkák ünnepélyes kiértékelését és kiállításmegnyitóját követően. A mesemondó verseny felmenő jellege idén a járási fordulóval zárul.

A képzőművészeti alkotópályázat összes kategóriája 1., 2. és 3. helyezettje továbbjut a kerületi versenyre, melynek kiértékelése 2025. november 25-én zajlik Nyitra megye Művelődési Központjában.

A jelentkezések lezárása és a kézbesítési határidő: 2025. november 12.

A járási mesefesztiválunk idén a X. évfordulójába lép, így e jubileum alkalmából Kincses Hol volt címmel vándorkiállítást szervezünk. Annak ünnepélyes megnyitója helyszínét és időpontját egybekötjük a Komáromi járás legjobb alkotásainak ünnepélyes eredményhirdetésével és kiállításmegnyitójával.

További információ: Mgr. Himpán Terézia, himpanova.osveta@gmail.com, 0918940648

Sajtóközlemény/Felvidék.ma