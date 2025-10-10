Home Művelő X. Hol volt, hol nem volt… mesefesztivál
Művelő

X. Hol volt, hol nem volt… mesefesztivál

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Az esemény plakátja

A Komáromi Regionális Művelődési Központ a MARIANUM Egyházi Iskolaközpont együttműködésével immáron tizedik alkalommal valósítja meg a Hol volt, hol nem volt… c. mesefesztivált a Komáromi járás magyar tannyelvű óvodáinak, alapiskoláinak és nyolcosztályos gimnáziumainak tanulói részére.

A mesemondó verseny és a képzőművészeti alkotópályázat témája ezúttal: Mesék Mátyás királyról. Jelentkezni lehet:

  1. Mesemondó verseny magyar nyelven (óvodák, alapiskolák és nyolcosztályos gimnáziumok – kategóriák szerint)
  2. Képzőművészeti alkotópályázat (óvodák, alapiskolák és nyolcosztályos gimnáziumok – kategóriák szerint)

A mesemondásra jelentkezők a járási fordulón 2025. december 12-én mérettethetik meg magukat, 08:30 órai kezdettel a MARIANUM Egyházi Iskolaközpontban, Király püspök utca 30, 945 01 Komárom, a legjobb pályamunkák ünnepélyes kiértékelését és kiállításmegnyitóját követően. A mesemondó verseny felmenő jellege idén a járási fordulóval zárul.

Az esemény plakátja

A képzőművészeti alkotópályázat összes kategóriája 1., 2. és 3. helyezettje továbbjut a kerületi versenyre, melynek kiértékelése 2025. november 25-én zajlik Nyitra megye Művelődési Központjában.

A jelentkezések lezárása és a kézbesítési határidő: 2025. november 12.

A járási mesefesztiválunk idén a X. évfordulójába lép, így e jubileum alkalmából Kincses Hol volt címmel vándorkiállítást szervezünk. Annak ünnepélyes megnyitója helyszínét és időpontját egybekötjük a Komáromi járás legjobb alkotásainak ünnepélyes eredményhirdetésével és kiállításmegnyitójával.

További információ: Mgr. Himpán Terézia, himpanova.osveta@gmail.com, 0918940648

Sajtóközlemény/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Krasznahorkai László kapta idén az irodalmi Nobel-díjat

Októberben nemzetközi operettfesztivált rendeznek Lehár Ferenc szülővárosában

Hajnal János – a magyar festőművész, aki meghódította...

Szenczi Molnár Albertről és Desewffy Arisztidről

Ars Sacra Fesztivál – Egy kiállítás képei

Mesevándorok és mese habbal

A mesétől a hagyományőrzésig

Mit tud kezdeni a filozófia és az irodalom...

A népzene ünnepe: a XV. Vass Lajos Népzenei...

Ordódy Katalin irodalmi est a Reviczky Házban

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma