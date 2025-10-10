A nemzetiségi iskolák fenntarthatósága, fejlesztése, jövőképe

A nemzetiségi iskolák fenntarthatóságára, fejlesztésére és jövőképére összpontosít a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége által szervezett Szlovákiai Magyar Iskolaigazgatók VI. Országos Konferenciája. Az október 14-én esedékes szakmai találkozónak a nagymegyeri Plauter Kúria ad otthont. Az eseményen az iskolákat érintő témaköröket vesznek górcső alá.

Az előadások során terítékre kerül a középiskolákat és részben az alapiskolákat is érintő optimalizáció. A délelőtt folyamán Kanyicska Belán Dóra, a Szlovák Köztársaság Oktatási, Kutatási, Fejlesztési és Ifjúsági Minisztériuma Nemzetiségi Oktatásügy Fejlesztése Osztályának vezetője a magyar oktatásstratégiát és jövőképet vázolja fel, emellett foglalkozik a magyar iskolák helyzetével az oktatási minisztérium aktuális reformterveinek keretén belül.

A nemzetiségi oktatás megmaradásáról, fejlesztéséről és átalakulásáról szól Vörös Mária, az SZMPSZ alelnöke. Emellett ismerteti a több szervezet együttműködéséből alakult munkacsoport oktatáspolitikai műhelytevékenységét, illetve céljait.

Berta Tünde, a Komáromi Regionális Pedagógustámogató Központ vezetője és Tóth Gábor, a komáromi Országos Közoktatási és Ifjúsági Intézet (NIVAM) munkatársa a nemzetiségi oktatás sajátosságairól és igényeiről tart előadását, ugyanakkor a tartalmi reform bevezetésének tapasztalatait is megosztja az intézményvezetőkkel.

A konferencia délutáni programjában Tamás Erzsébet, a Rozsnyói Városi Hivatal főosztályvezetője, az SZMPSZ elnökségi tagja és Ravasz Ábel, a SZK oktatási miniszterének nemzetiségi tanácsadója

az iskolák és iskolai intézmények hálózatának optimalizálási lehetőségeiről, az iskolakörzetek kialakításáról számol be.

Ezt követően az oktatást érintő legfontosabb törvénymódosításokat tekinti át Fodor Attila, a Comenius Pedagógiai Intézet igazgatója.

A hiánypótló szakmai rendezvény szervezője a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége és az SZMPSZ Intézményvezetők Országos Társulása, szakmai partnere pedig a Comenius Pedagógiai Intézet. A Szlovákiai Magyar Iskolaigazgatók VI. Országos Konferenciája a magyar állam támogatásával valósul meg.

A szakmai nap részletes programja megtalálható az Eseménynaptárunkban.

PP/Felvidék.ma

