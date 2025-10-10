Home Művelő A nemzetiségi iskolák fenntarthatósága, fejlesztése, jövőképe
Művelő

A nemzetiségi iskolák fenntarthatósága, fejlesztése, jövőképe

Aktuális oktatási kérdésekre összpontosít a Szlovákiai Magyar Iskolaigazgatók VI. Országos Konferenciája

Pásztor Péter
Pásztor Péter

A nemzetiségi iskolák fenntarthatóságára, fejlesztésére és jövőképére összpontosít a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége által szervezett Szlovákiai Magyar Iskolaigazgatók VI. Országos Konferenciája. Az október 14-én esedékes szakmai találkozónak a nagymegyeri Plauter Kúria ad otthont. Az eseményen az iskolákat érintő témaköröket vesznek górcső alá.

Az előadások során terítékre kerül a középiskolákat és részben az alapiskolákat is érintő optimalizáció. A délelőtt folyamán Kanyicska Belán Dóra, a Szlovák Köztársaság Oktatási, Kutatási, Fejlesztési és Ifjúsági Minisztériuma Nemzetiségi Oktatásügy Fejlesztése Osztályának vezetője a magyar oktatásstratégiát és jövőképet vázolja fel, emellett foglalkozik a magyar iskolák helyzetével az oktatási minisztérium aktuális reformterveinek keretén belül.

A nemzetiségi oktatás megmaradásáról, fejlesztéséről és átalakulásáról szól Vörös Mária, az SZMPSZ alelnöke. Emellett ismerteti a több szervezet együttműködéséből alakult munkacsoport oktatáspolitikai műhelytevékenységét, illetve céljait.

Berta Tünde, a Komáromi Regionális Pedagógustámogató Központ vezetője és Tóth Gábor, a komáromi Országos Közoktatási és Ifjúsági Intézet (NIVAM) munkatársa a  nemzetiségi oktatás sajátosságairól és igényeiről tart előadását, ugyanakkor a tartalmi reform bevezetésének tapasztalatait is megosztja az intézményvezetőkkel.

A konferencia délutáni programjában Tamás Erzsébet, a Rozsnyói Városi Hivatal főosztályvezetője, az SZMPSZ elnökségi tagja és Ravasz Ábel, a SZK oktatási miniszterének nemzetiségi tanácsadója

az iskolák és iskolai intézmények hálózatának optimalizálási lehetőségeiről, az iskolakörzetek kialakításáról számol be.

Ezt követően az oktatást érintő legfontosabb törvénymódosításokat tekinti át Fodor Attila, a Comenius Pedagógiai Intézet igazgatója.

A hiánypótló szakmai rendezvény szervezője a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége és az SZMPSZ Intézményvezetők Országos Társulása, szakmai partnere pedig a Comenius Pedagógiai Intézet.  A Szlovákiai Magyar Iskolaigazgatók VI. Országos Konferenciája a magyar állam támogatásával valósul meg.

A szakmai nap részletes programja megtalálható az Eseménynaptárunkban.

PP/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

DSD német nyelvvizsga-bizonyítványok átadása a Selye János Gimnáziumban

X. Hol volt, hol nem volt… mesefesztivál

Krasznahorkai László kapta idén az irodalmi Nobel-díjat

Októberben nemzetközi operettfesztivált rendeznek Lehár Ferenc szülővárosában

Hajnal János – a magyar festőművész, aki meghódította...

Szenczi Molnár Albertről és Desewffy Arisztidről

Ars Sacra Fesztivál – Egy kiállítás képei

Mesevándorok és mese habbal

A mesétől a hagyományőrzésig

Mit tud kezdeni a filozófia és az irodalom...

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma